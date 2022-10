Toulouse Métropole engage de mesures nouvelles pour « booster le plan climat »

Soixante-et-une mesures nouvelles et vingt-trois mesures amplifiées. Toulouse Métropole veut « booster son plan climat » qui, en janvier dernier, était jugé « insuffisant » par une partie des associations écologistes. Jean-Luc Moudenc met en avant deux principales mesures parmi les actions complémentaires du Plan Climat-air-énergie territorial de Toulouse Métropole (PCAET) : « l’installation de 600 bornes de recharge électrique sur le territoire métropolitain d’ici fin 2023 » au lieu d’une centaine actuellement et « la mise en place d’un fonds de dotation de 10 millions d’euros à destination des communes pour les aider à accélérer leurs projets qui concernent la transition écologique ».

Toutes les dimensions de la transition écologique sont abordées (sobriété énergétique, mobilité plus durable, économie plus circulaire, etc). Notons également un « schéma directeur de gestion des eaux pluviales », une nouvelle phase « du plan pour une livraison décarbonée du dernier kilomètre en ville » ou encore « un soutien aux restaurants pour viser le zéro-déchet ».

Une trajectoire de baisse des GES revue à la hausse

« Sur un objectif de 40 % de baisse des gaz à effet de serre (GES) sur la période 2008-2030, nous étions sur une trajectoire de 9 % en janvier et, avec ces mesures supplémentaires, nous allons vers les -25 %. Concernant la baisse des dépenses énergétiques, nous étions à -4 %, nous pouvons espérer atteindre les -14 % sur un objectif initial de -20 % », estime le président de Toulouse Métropole. « Il faut prendre conscience que ce n’est pas simple de faire de tels efforts face à une population qui ne cesse de grandir. Il faut aussi que les citoyens et les entreprises fassent leur part », considère Jean-Luc Moudenc. Par ailleurs, le maire de Toulouse a précisé qu’une partie des mesures du plan énergétique annoncé la semaine dernière pourrait perdurer dans la Ville rose, en particulier ce qui concerne « la baisse de température de chauffage dans certains lieux publics ».

En matière de transition, d’autres annonces vont être faites dans les mois qui viennent, notamment « un plan de rafraichissement de la ville l’été » pour rendre « plus supportable les périodes de canicules » comme celles vécues en 2022. Plusieurs projets sont à l’étude (toiles tendues, végétalisation, etc.) notamment pour la place du Capitole. En raison du parking sous-terrain, « tout n’est pas possible sur cette place spéciale au cœur des Toulousains. Il faut des installations qui ne pèsent pas trop », rappelle l’édile.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Jean-Luc Moudenc, président de Toulouse Métropole et maire de Toulouse. Crédit : Rémy Gabalda-ToulÉco.