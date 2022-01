Toulouse. Optique Lafayette voit l’avenir avec ambition

Depuis sa création en 2009, la boutique Optique Lafayette ne connait pas la crise, malgré la pandémie. L’enseigne d’optique du Groupe LafSanté, installée boulevard de Strasbourg, veut « se réinventer, sans se renier » avec son nouveau concept de magasin à la fois phygital et serviciel. Elle veut ainsi devenir un véritable acteur de santé au service de ses clients.

« Nous avons créé trois nouveaux parcours digitaux sur mesure : visagisme, verres unifocaux et verres progressifs afin d’optimiser l’expérience d’achat de nos clients et leur proposer une solution complète et adaptée à leurs besoins », explique Luis Pascual, directeur Optique Lafayette. « L’espace a été repensé avec plus de tables d’accueil, un mini-atelier au centre pour éviter les déplacements. Cela permet à nos opticiens de se centrer sur le client, pas sur l’administratif. Nous avons aussi renforcé les équipes de nos magasins en recrutant des opticiens optométristes. » Depuis le lancement du concept il y a trois mois, le chiffre d’affaires du magasin de Toulouse a augmenté de 12 %. À la fin novembre 2021, l’enseigne voit son chiffre d’affaires croître de 22,2 % par rapport à 2020.

L’optique pour les enfants dès 2022

Concernant ses résultats en contactologie (vente de lentilles et produits à lentilles), son chiffre d’affaires progresse de 11 % et atteint 13 % de part de chiffre d’affaires. « Nos bons résultats se justifient par notre engagement du meilleur prix, large choix et conseil d’expert », assure Luis Pascual. « Nous avons été précurseur sur des sujets comme la mise en place du 100 % santé dès 2009, bien avant l’obligation, permettant à nos clients de bénéficier de montures et de produits de contactologie sans reste à charge. »

Forte de cette croissance, l’enseigne Optique Lafayette, vise le marché de l’optique pour enfants. Selon une étude, un tiers des enfants de plus de 5 ans ont déjà consulté au moins une fois un ophtalmologiste et 16 % portent des lunettes. Un budget qui pèse dans les dépenses d’une famille. Optique Lafayette envisage une offre complète pour ce public en 2022. De nouveaux clients en perspective pour la boutique, adossée à la parapharmacie du même nom, où défilent chaque jour près de 3500 clients.

Optique Lafayette compte à ce jour 52 magasins répartis sur l’ensemble du territoire français et les Dom-Tom et représente plus de 20 millions d’euros de chiffre d’affaires. Son objectif est de tripler le nombre de ses magasins d’ici trois ans.

Julie Rimbert

Sur la photo : L’enseigne Optique Lafayette, située sur le boulevard de Strasbourg, a été repensé avec son nouveau concept de magasin à la fois phygital et serviciel. Crédit : Optique Lafayette.