Toulouse. Pour son 180e anniversaire, la société Espes retrouve l’équilibre

En 2015, Espes affichait encore 20 millions d’euros de chiffre d’affaires et faisait travailler une cinquantaine de personnes entre son siège de Portet-sur-Garonne et ses trois agences de Nîmes, Montpellier et Perpignan. L’entreprise familiale, fondée en 1840 à Toulouse, avait déjà derrière elle 175 ans d’existence et de savoir-faire en matière de grillages et de clôtures. Mais la concurrence étrangère sur ce marché et la volonté farouche des dirigeants de l’époque de conserver une fabrication française a miné sa trésorerie. Placée en redressement judiciaire, Espes a pu ouvrir une nouvelle page de son histoire fin 2018.

Malgré des pertes s’élevant à 1,4 million d’euros, la société est rachetée par la holding Picot héritée du groupe Dirickx, basé en Mayenne, lui aussi spécialisé dans les clôtures et portails métalliques. C’est Laure Poirier, ancienne directrice commerciale de Dirickx, qui est chargée en septembre 2019 de redresser la barre et de « redonner ses lettres de noblesses » à Espes. « C’était un défi à relever qui m’a obligée à prendre des décisions difficiles. Dans un premier temps, je me suis séparée de la branche installation pour me concentrer sur notre savoir-faire industriel et sur la partie négoce », explique la dirigeante.

Pertes depuis 2015

La crise sanitaire et le premier confinement, qui met l’usine à l’arrêt, débouchent sur deux plans sociaux et la fermeture d’un atelier de production à Muret, rapatrié à Portet-sur-Garonne pour limiter les coûts de structure. Fin 2020, les pertes atteignent toujours 1,1 million d’euros et l’entreprise ne compte plus qu’une vingtaine de salariés. Alors que le plan de continuation de neuf ans court encore, Laure Poirier continue de « piloter l’activité au centime près ». Salariés historiques et nouvelle équipe se serrent les coudes pour « sauver l’entreprise » et cumulent deux ou trois fonctions, à l’image de cet informaticien de 26 ans devenu aussi acheteur.

Les efforts commencent à payer. En 2021, au lendemain de son 180e anniversaire, Espes devrait générer un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros et surtout retrouver l’équilibre, sans renoncer à une fabrication à 95% française et à 20% locale. Le site de Portet produit toujours clôtures de piscine, pare-ballons, mains courantes de stade, bordures défensives ou portillons qui sont vendus directement aux particuliers, aux collectivités ou auprès de négociants comme le groupe aveyronnais François, pour l’enseigne Gedimat.

Un site de vente en ligne en projet

Ses machines centenaires, dédiées aux bordures parisiennes, font d’Espes l’un des derniers fabricants français de ces grillages souples dont les fils ondulés sont tressés en partie manuellement. « Aujourd’hui, notre gestion est bonne, notre équipe est parfaite et notre site organisé. Il nous reste à nous développer sur le plan commercial en mettant en avant la qualité de nos produits, un savoir-faire français et nos services de proximité pour séduire de nouveaux clients qui se fournissent actuellement en Chine ou en Turquie », explique Laure Poirier. En parallèle, la société Espes veut se doter d’une vitrine tarifée sur le web à destination des particuliers.

Johanna Decorse

Sur les photos : Arrivée fin 2019 à la tête de l’entreprise Espes, Laure Poirier revendique une fabrication « made in France » pour séduire de nouveaux clients.

La bordure ronde dite « parisienne » en fils tressés fait partie des savoir-faire de l’entreprise créée en 1940 à Toulouse, rue du Rempart-Saint-Étienne. Crédits : Espes.