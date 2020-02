Toulouse. Rubix S&I lève 7 millions d’euros pour ses nez connectés

Rubix S&I (Senses & Instrumentation), spécialiste toulousain de solutions connectées dédiées à la surveillance des nuisances environnementales, vient de lever 7 millions d’euros. Ce tour de table, clôt en décembre 2019, réunit trois nouveaux investisseurs, PureTerra Ventures, fonds néerlandais spécialisé dans l’environnement, Airbus Ventures et M Capital. Une deuxième tranche de deux millions d’euros sera ouverte d’ici mars 2020.

Rubix S&I développe des capteurs connectés qui permettent de mesurer en temps réel les nuisances de l’air intérieur ou extérieur (gaz, odeurs, bruits, particules, allergènes…). « Tout ce qui va impacter le bien-être des collaborateurs, des clients ou des citoyens dans leur environnement », résume Jean-Christophe Mifsud, président et fondateur de Rubix S&I, qui poursuit : « Notre système identifie ensuite la source de pollution, comme une odeur de moisi en provenance d’un filtre de la climatisation par exemple. Et ce, grâce à une banque de données enregistrée sur le cloud qui référence odeurs, sons ou allergènes. »

Similaire au ressenti humain

Toute la plus-value de l’entreprise réside dans cette capacité d’identification précise de l’origine de la nuisance, mimétique du ressenti de l’homme grâce à l’intelligence artificielle. Une fois cette cause déterminée, une action de neutralisation de la pollution est ainsi possible. Après déjà deux millions d’euros abondés en 2018, cette dernière levée de fonds devrait permettre d’enrichir la banque de données de 200 à 400 odeurs d’insalubrité.

Le doublement des effectifs de vingt à quarante collaborateurs, chimistes, ingénieurs électroniciens ou data scientists, est également au programme de 2020. Les solutions de Rubix S&I trouvent des applications multiples sur des marchés cibles comme les bureaux, les sites de production, les hôpitaux, établissements de santé, galeries marchandes, restaurants ou hôtels. « Un meilleur confort du collaborateur améliorera aussi sa productivité », souligne Jean-Christophe Mifsud.

Les « smart cities » sont intéressées, notamment dans la reconnaissance des sons (voitures, motos, coups de feu, etc.) comme le fait un humain. La société équipe déjà Strasbourg ou Bangkok pour analyser la qualité de l’air extérieur et les ports de la Guadeloupe et de Riga pour déceler les odeurs de pétrole.

Ouverture d’un bureau en Amérique du Nord

Les revenus de l’entreprise proviennent d’abonnements à la plateforme, proposés sur vingt-quatre à trente-six mois. « Nous avons multiplié par 3,5 le montant des prises de commandes en 2019 pour atteindre 1,3 million d’euros, dont 50% à l’export. Nous nous projetons sur 5 à 7 millions d’euros de commandes nouvelles en 2020, en grande partie en Asie et en Amérique du Nord », commente Jean-Christophe Mifsud, tout juste de retour du CES de Las Vegas pour la troisième fois.

Déjà implanté à Toulouse et Paris, Rubix S&I prévoit d’ailleurs l’ouverture en 2020 d’un bureau sur la côte est américaine, à Montréal ou aux États-Unis, pour accompagner le développement international.

Isabelle Meijers

Sur la photo : Jean-Christophe Mifsud, président de Rubix S&I, veut maximiser le confort et la santé des collaborateurs et des citoyens. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco