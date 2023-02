En pleine accélération, Ellona veut cette année capter encore davantage l’attention

« Nous travaillions aujourd’hui avec la filière construction, avec des autorités portuaires et aéroportuaires, des sites pétrochimiques, des usines de papeterie, des stations d’épuration, des Villes comme Lille, Riga et Bangkok, des constructeurs comme Toyota, Renault Trucks et Airbus. Et même des hôpitaux », énumère Jean-Christophe Mifsud, le fondateur d’Ellona (anciennement Rubix S&I). Sa société commercialise des microcapteurs qui, grâce au « recueil de données » et à « l’intelligence artificielle », surveille de très près les émissions de gaz, de liquides, de particules afin de définir leurs impacts sur l’homme et sur la nature.

Lire par ailleurs : Pollution atmosphérique : Atmo Occitanie défend « le droit à un air sain »

De très nombreux éléments sont analysés (vibrations, odeurs, allergènes, sons, etc.). La grande nouveauté de 2023, c’est qu’Ellona a été repéré par le groupe de construction Vinci, qui vient d’intégrer la jeune pousse à son accélérateur Léonard. Pour la société toulousaine, c’est l’opportunité de se développer plus encore dans le secteur de la construction.

Une levée de 20 millions d’euros pour objectif

Au niveau économique, le modèle de la start-up fondé sur la souscription semble commencer à bien porter ses fruits. Ellona revendique un chiffre d’affaires compris « entre 3 et 3,5 millions d’euros » et vise « les 5 à 6 millions pour 2023 ». Afin de consolider sa croissance, l’entreprise innovante s’est lancée dans une levée de fonds [1] d’une vingtaine de millions d’euros qu’elle espère voir se concretiser avant l’été.

Lire par ailleurs : Comment les microplastiques se retrouvent dans l’air « pur » des Pyrénées

Pour cela, Jean-Christophe Mifsud va pouvoir, cet hiver, par l’entremise de l’agence de développement économique Ad’occ, présenter sa solution à une cinquantaine de fonds français et internationaux à la Cité, à Toulouse. L’entreprise toulousaine a beaucoup de projets en développement pour les mois et années à venir. Avec Vinci, notamment, « avec élargissement de l’autoroute de Toulon ». Le dirigeant d’Ellona cite d’autres grandes entreprises comme Engie et Sodexo ou des acteurs du monde de la recherche comme le Laas ou l’université Paul-Sabatier, à Toulouse.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Jean-Christophe Mifsud, le fondateur et dirigeant d’Ellona. Crédit : Ellona.