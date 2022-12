« Démarrer le débat sur le budget juste après la pause déjeuner, c’est toujours délicat », reconnaît en souriant Sacha Briand. L’adjoint au maire de Toulouse, chargé notamment des Finances et de la modernisation de la collectivité, s’est essayé à un peu d’humour avant de rentrer dans le dur de l’exposition du budget 2023 de la collectivité. L’élu l’a présenté « comme un budget sérieux, plus équilibré que les années précédentes où nous étions encore dans la crise sanitaire ». Les recettes estimées pour la Ville de Toulouse sont de 668,5 millions d’euros l’an prochain, contre 620,9 millions d’euros estimées l’an passé (soit une hausse envisagée de 47 millions d’euros, soit 7,7 %). Cette augmentation s’expliquerait notamment par « une hausse de la fiscalité directe », évaluée aux alentours de 19 millions d’euros, des versements de la Métropole (+7 millions d’euros environ) mais aussi du produit des services [1], qui passerait de 51,2 à 61,2 millions d’euros.

Côté dépenses, celles-ci sont en hausse également, estimées à 604 millions d’euros de dépenses de fonctionnement (contre 572 millions d’euros en 2022) et 222 millions d’euros de dépenses d’investissements annoncées (contre 202 millions d’euros il y a un an). « Une augmentation normale pour les investissements, car nous rentrons dans la phase de concrétisation des projets du mandat », explique Sacha Briand. Parmi les principaux postes du budget, notons les 72 millions d’euros allant à l’éducation ou les 15 millions d’euros consacrés la sécurité. Une quinzaine de millions d’euros également sont dédiés aux sports et 6 millions d’euros aux espaces verts. L’adjoint au maire tient aussi à mettre en avant « la bonne capacité de désendettement de la Ville, de quatre années seulement » qui la placerait « dans la moyenne des grandes ville françaises ».

Un budget qui ne prend « pas assez en compte le contexte actuel » selon l’opposition de gauche

« La situation budgétaire est certes meilleure que dans le passé, la Ville se porte bien mieux financièrement que toutes les autres communes de la Métropole. Mais la Ville sous-investit en matière écologique et sociale », estime Michèle Bleuze, élue écologiste d’opposition. Le communiste Pierre Lacaze va dans le même sens, en dénonçant « un budget dogmatique, qui ne prend pas assez en compte le contexte particulièrement difficile, avec un inflation importante, des surcoûts énergétiques, des augmentations massives d’alimentation ».

Opposition et majorité se sont ainsi affrontées, notamment sur la question des services publics. Les élus de gauche ont appelé Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, « à défendre davantage, en tant que président du conseil de surveillance du CHU de Toulouse, le sort de l’hôpital public menacé ». Ils ont aussi contesté la position de l’adjoint aux Finances qui jugeait les dépenses en frais de personnel (61% des dépenses de frais de fonctionnement) « élevées ». « C’est un chiffre tout à fait normal. Nous avons besoin de fonctionnaires pour assumer toutes les missions au service de tous les publics de la Ville », juge Michèle Bleuze.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Image de la Mairie de Toulouse. Crédit : DR