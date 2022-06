Toulouse accueille la 5e édition de TWB Start-up Day

Toulouse White Biotechnology (TWB), démonstrateur dont l’objectif est d’accélérer le développement des biotechnologies industrielles et de promouvoir la bioéconomie, a annoncé sa pré-sélection de dix start-up internationales pour sa nouvelle édition du TWB Start-up Day, qui se tiendra à Toulouse ce 21 juin.

Pour la partie « Fast Track it », destinée aux start-up de moins de huit ans en phase de développement, cinq jeunes pousses vont concourir. Ambroisia Bio, entreprise israélienne spécialisée en technologie enzymatique permettant de dégrader naturellement les apports en sucre. Cellugy, une start-up danoise qui développe des matériaux à partir de bio nano cellulose. Cultivated Biosciences, suisse quant à elle, créé des ingrédients gras à partir de levure pour l’onctuosité des produits laitiers végétaux. Mybios, start-up autrichienne, produit des molécules à partir de protéines. Et Rewow, société italienne qui améliore la durabilité des processus industriels. Le vainqueur se verra offrir 50.000 euros et des opportunités de communication avec de grandes firmes innovantes.

Pour « Go for it », réservé aux start-up en phase de création d’idée, la récompense sera quatre jours de mentorat avec trois acteurs importants de la filière. Dans ce cadre, cinq sociétés, toutes française, sont en lice. Ginkgo Cotton crée du coton à partir de cellules de laboratoire. Dionymer de son côté, transforme les déchets organiques en molécules biodégradables. Alterseed produit lui des protéines végétales. Le Montpelliérain Carbozym produit des molécules naturelles. Enfin, Jasder, basé à Toulouse, développe des dérivés de jasmonate, molécules régulatrices des plantes.