Tourisme. La Région Occitanie lance la carte « Occ’ygène »

La Région Occitanie, en complément des mesures prises en faveur du tourisme, va lancer le 1er juillet un nouveau dispositif : la Carte Occ’ygène, offrant aux habitants de la région des réductions et avantages promotionnels auprès des prestataires partenaires en Occitanie. « C’est un coup de pouce pour le pouvoir d’achat de nos concitoyens d’Occitanie, notamment les jeunes et les familles, qui favorise le tourisme de proximité et la consommation dans nos territoires », indique la président de Région Carole Delga dans un communiqué.

La carte donne droit aux habitants d’Occitanie à des avantages et des réductions sur les activités de loisirs chez environ 300 prestataires de loisirs, mais aussi dans les campings et villages de vacances. Un partenariat se mettra également en place avec les restaurateurs de la région. Elle permettra de générer rapidement du chiffre d’affaires auprès des professionnels du secteur. La carte est gratuite pour les 18-25 ans, et coûte 20 euros pour les familles (gratuite pour les familles au revenus modestes).