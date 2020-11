Tourisme. Les professionnels du ski privés de fêtes pour Noël

« C’est nous prendre pour des irresponsables, déconsidérer les professionnels de la montagne qui ont tout fait pour mettre en place un protocole sanitaire inédit et balayer de la main des semaines de préparation ». Laurent Garcia, directeur de Peyragudes, ne cache pas son « énorme déception ». Deux jours après l’intervention du président de la République qui a jugé « préférable de privilégier une réouverture courant janvier dans de bonnes conditions », Jean Castex a confirmé, ce jeudi 26 novembre, que les domaines skiables resteraient bien inaccessibles pour les vacances de Noël.

« S’agissant des stations de sport d’hiver, nous avons estimé que la situation épidémique et des hôpitaux dans les régions concernées ne nous permet pas d’envisager une ouverture pour les vacances de Noël. Il ne serait pas prudent de laisser se rassembler des flux différents. Toutes les remontées mécaniques seront fermées au public », a indiqué le Premier ministre.

« Coup dur » pour les élus de montagne

Pour les professionnels du ski dans les Pyrénées, c’est l’incompréhension. « Peyragudes à Noël, c’est une petite ville de 3000 habitants. Environ 4000 skieurs sur un territoire immense. On n’est pas sur les densités de la place du Capitole à Toulouse, celle de la Comédie à Montpellier ou des Champs-Elysées », souligne Laurent Garcia. Déjà, le directeur de Peyragudes s’attend à devoir prendre des décisions difficiles pour les quarante salariés permanents de la station et pour les saisonniers.

« Nous allons devoir partager le travail et avoir recours au chômage partiel pour une partie des effectifs. Les contrats de saisonniers doivent démarrer le 4 janvier. Certains seront sans doute mis en chômage partiel à peine embauchés. » Décisions difficiles aussi à prendre avec les fournisseurs. « Nous étions à jour mais, du coup, nous allons devoir arbitrer pour les factures à venir », prévient Laurent Garcia en pointant « un coup dur » aussi pour les élus et les collectivités qui supportent financièrement les stations pyrénéennes.

La crainte d’un effet rebond

Pour Jacques Alvarez, directeur adjoint de Font-Romeu et directeur du Cambre d’Aze, deux stations du groupe Altiservice dans les Pyrénées-Orientales, c’est toute la saison que la décision gouvernementale risque de mettre en péril. « La fermeture à Noël signifie pour nous une perte de 20 à 25 % mais nous craignons aussi un effet rebond. Beaucoup de nouveaux saisonniers, qui n’ont pas droit au chômage partiel, ont décidé d’aller travailler ailleurs. Nous avons déjà enregistré une dizaine de désistements et nous risquons de ne pas pouvoir assurer la partie de saison de février. Si nous perdons la moitié de nos saisonniers, on ne pourra ouvrir que la moitié de la station avec autant de manque à gagner », redoute Jacques Alvarez.

Inquiétudes aussi sur le plan de la sécurité. Car si les remontées mécaniques doivent rester à l’arrêt à Noël, les stations elles, resteront accessibles. « Les gens seront lâchés dans la nature, notamment les skieurs de randonnée alors que les pistes ne seront pas sécurisées. Quid de la responsabilité en cas de problème ? »

Dans une tribune publiée ce jeudi, professionnels du ski et élus ont tenté une nouvelle fois d’infléchir la décision du gouvernement. « Oui, Monsieur le Président, il faut ouvrir les stations à Noël », insistent-ils en soulignant l’enjeu économique et social pour la filière du ski. Ce secteur représente plus de 11 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel et emploie plus de 120.000 personnes en France dont 10.000 dans les Pyrénées françaises, pour quelque 100 millions d’euros de recettes.

Johanna Decorse

Sur la photo : Pour la station de Peyragudes, une fermeture à Noël signifie une perte d’environ 2,5 millions d’euros. Crédit : N’Py