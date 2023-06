Transition énergétique des entreprises : 35 acteurs du financement présents à Transition Invest le 28 juin

Faciliter l’accès des entreprises à des solutions concrètes de financement pour la transition énergétique. C’est l’objectif de la seconde édition de Transition Invest, événement organisé par la CCI Hérault mercredi 28 juin, au Domaine des Grands Chais à Mauguio (Hérault).

Au programme : quatre conférences et 500 rendez-vous BtoB prévus entre financeurs et entreprises pour balayer les dispositifs d’aides, les fonds d’investissement et les financements disponibles pour réussir sa transition énergétique. « Les entreprises seront face à des acteurs du financement qui ont déjà travaillé une offre pour faciliter cette démarche vertueuse (taux réduits, facilités, garanties sur certains financements, etc.) », indique André Deljarry, président de la CCI Hérault. Seront présents entre autres : l’Ademe, pour aborder l’aide à la diminution de la facture énergie ; Bpifrance et la Banque Populaire du Sud, pour présenter le Plan Climat ; la Région Occitanie pour présenter les nouveaux dispositifs de financement de la transition énergétique ; ou encore les sociétés d’investissement Irdi Capital Investissement, M-Capital et OCCTE, pour expliquer les attentes des investisseurs pour collecter des fonds.

« Les entreprises participant à Transition Invest ont des besoins en financement compris entre 3000 et 5000 euros et sont issues de tous les secteurs d’activités, principalement dans l’Hérault », précise Stéphanie Andrieu, présidente de la commission financement de la CCI Hérault, qui espère accueillir des entreprises d’autres départements, pour que l’événement devienne, à terme, une manifestation régionale.

La Grande Sieste en grand témoin

Fondé par deux vignerons, Boris et Léticia Leclercq, le domaine viticole de douze hectares La Grande Sieste, à Aniane, est le grand témoin de l’événement. Objectifs : rencontrer les acteurs du financement et trouver des solutions pour financer le développement de son activité et accélérer sa transition énergétique. « Après notre label bio obtenu en 2019, j’aspire à aller plus loin en adoptant la vitiforesterie [1], et en favorisant la présence de végétaux naturels pour couvrir les sols », explique Boris Leclercq.

Le domaine est déjà adepte de la complantation [2], et plante une rangée d’arbres fruitiers tous les quatre pieds de vignes. « Nous avons ainsi des nichoirs pour les chauve-souris et les oiseaux, de l’ombre pour nos salariés et pour les vignes, et des apports naturels de matières organiques », indique Boris Leclercq, qui vise les 3000 arbres par an (contre 2000 pour l’instant). « Il ne faut pas oublier que la transition énergétique est souvent une question de survie des modèles économiques des entreprises, comme nous l’avons observé chez les boulangers », rappelle Mustapha Laoukiri, adjoint au maire de Montpellier, en charge de l’emploi et de la création d’entreprise. Au carrefour de l’ensemble des accompagnements de la CCI Hérault, le financement est donc au cœur du rendez-vous annuel Transition Invest.

Sarah Nguyen Cao Khuong

Sur la photo : Les différents acteurs impliqués dans Transition Invest. Crédit : DR.