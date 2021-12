Transition énergétique : les concessionnaires auto négocient le virage 1/3

Avis aux conducteurs : dans la Ville rose, les jours du diesel sont comptés. Dans le cadre de son Plan climat air énergie territorial, Toulouse Métropole s’est engagée dans diverses actions pour améliorer la qualité de l’air au sein de l’agglomération. Parmi elles, la création d’une zone à faibles émissions - mobilités (ZFE-m), dont la dernière étape a eu lieu cet été avec la consultation du public, du 7 juin au 5 juillet dernier. L’objectif affiché est une restriction progressive de la circulation des véhicules les plus polluants, à l’aide des vignettes Crit’Air. La zone concernée, de soixante-douze km2, comprend Toulouse à l’intérieur de la rocade ainsi qu’une partie de Colomiers et Tournefeuille.

Ainsi, dès septembre, les fourgonnettes, fourgons et poids lourds vignette Crit’Air 5 et non classés seront interdits. En 2022, ce sera au tour des mêmes véhicules classés Crit’Air 4, puis des véhicules légers et deux-roues des mêmes catégories en 2023 et ainsi de suite. Paris, Lyon et Grenoble ont déjà mis en place ce dispositif et, en région Occitanie, Montpellier le fera également d’ici à la fin de l’année. À travers le développement des ZFE, l’idée est de pousser les habitants des grandes villes à opter pour d’autres moyens de transports que la voiture thermique – transports en commun, vélo, vélo électrique... – et notamment de passer au véhicule hybride ou électrique. Le gouvernement lui-même affiche sa volonté qu’un véhicule vendu sur deux soit électrique en 2030 et a mis en place des aides pour inciter la population à changer de voiture.

Convaincre les particuliers

Cette transition énergétique dans le domaine des transports s’inscrit dans une transition écologique plus globale et dans la nécessaire diminution des gaz à effet de serre fixée par la Cop 21. Mais les constructeurs automobiles sont-ils prêts ? Le commerce automobile a-t-il pris en compte cet enjeu ? Comment cette évolution est-elle perçue ? Directeur général associé de Pelras Toulouse, Grégory Corbière est pleinement conscient que « la responsabilité environnementale de la profession évolue.

Nous devons déjà respecter les normes de 95 g/km de CO2 émis aujourd’hui ». S’il assure que BMW a anticipé cette question en créant sa première voiture électrique en 1972, il affirme qu’on ne peut pas « renverser 100 ans d’histoire en six mois ou un an ». Mais pour le concessionnaire toulousain, si le métier oblige à proposer les différentes alternatives (essence, diesel, hybride, électrique), « nous avons plus que jamais un devoir de conseil afin d’expliquer la nécessité de passer à des véhicules moins polluants ». Selon les données de l’ONG Transport et Environnement, les prix des véhicules électriques et des véhicules thermiques devraient se croiser à l’horizon 2026, en raison de la baisse du coût de production des batteries. Date à laquelle Audi sortira son dernier modèle thermique.

Afin de commencer à éduquer les conducteurs et de les convaincre, les marques ont développé différentes gammes de véhicules électriques ou hybrides. Toyota était un des précurseurs mais la Zoe de Renault a su séduire. Avec sa sous-marque BMWi, bien mise en avant au sein de la concession Pelras, le constructeur allemand propose « des modèles entièrement pensés pour l’électrique », insiste Grégory Corbière. « Le modèle i3 100 % électrique a été lancé il y a huit ans. Le 200.000e modèle a été produit fin 2020. Il est très novateur dans sa conception avec une structure en carbone hyper allégée pour compenser le poids de la batterie. »

Chez Audi, l’hybride est disponible sur la quasi-totalité de la gamme, avec différents niveaux. « La micro-hybridation est présente sur presque tous les modèles. L’hybride plug-in, qui offre cinquante à soixante-dix kilomètres d’autonomie, correspond à des trajets plus courts. Plus de 70 % des ventes du Q5 sont sur ce type d’hybridation », éclaire Clément Lefèvre, responsable Produits & technologies chez Audi média France. Pour convaincre les amateurs de grosses cylindrées, le son des moteurs a également été étudié tout comme le confort de conduite.

Lire la suite du dossier mardi 21 décembre

Paul Périé

Photos : Audi Média France, Pelras et DR