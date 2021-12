Transition énergétique : les concessionnaires auto négocient le virage 2/3

Les différentes aides pour passer à l’électrique

Ces incitations financières mises en place par l’État ou les collectivités locales sont, pour la plupart, cumulables entre elles. En voici quelques-unes :

• Le bonus écologique : pour l’acquisition et la location d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable. Ce bonus est déduit du prix par le concessionnaire et son montant varie selon le type de véhicule acheté. De 1000 euros pour un véhicule d’occasion, il peut monter à 6000 euros pour une voiture électrique neuve. Le tout à condition que le taux maximal d’émission de CO2 ne dépasse pas vingt grammes par kilomètre.

• La prime à la conversion : un autre coup de pouce de l’État pour mettre sa voiture à la casse et la remplacer par une moins polluante. Elle peut aller jusqu’à 5000 euros.

• Le micro-crédit véhicules propres : à destination des ménages les plus modestes, il peut être étalé sur cinq ans et atteindre 5000 euros.

• L’Éco-chèque mobilité de la Région Occitanie : jusqu’à 2000 euros pour l’achat d’un véhicule électrique d’occasion.

• Prime véhicule + propre de Toulouse Métropole : attribuée sous condition de ressources, elle concerne aussi bien les particuliers que les entreprises.