Un important dégagement de fumées paralyse le métro toulousain

Vers 10 heures, trois pompiers s’engouffrent dans la bouche du métro Patte d’Oie, fermée au public pour inspecter de nouveau les lieux. À quelques mètres, des policiers et agents de sécurité de Tisséo sécurisent la zone et rassurent les badauds. La circulation est coupée autour du proche rond-point. Une heure auparavant, un fort dégagement de fumée a eu lieu dans le tunnel, à 100 mètres de l’arrivée dans la station. Anya, témoin de la scène, est toujours sur place, l’air un peu interdit. « Nous étions sur le point d’arriver à Patte d’Oie depuis Saint-Cyprien-République. Nous avons entendu un premier boom en provenance du tunnel derrière nous. On a vu des flammes. Heureusement, les portes du métro se sont ouvertes. Nous sommes vite sortis sur le quai, un peu hagards. Puis il y a eu une deuxième explosion, beaucoup plus forte. Des gens ont commencé à crier, on a couru pour sortir rapidement de la station. Sur le coup, je n’ai pas trop réalisé. C’est maintenant que je prends conscience de ce qu’on nous avons vécu », raconte avec précision la jeune femme.

Bien qu’impressionnant, l’incident n’a causé aucune victime. Seules huit personnes ont été légèrement intoxiquées par les fumées et ont été rapidement prises en charge sur la terrasse du Rhino, un bar à proximité. « Pas mal de personnes sont arrivées chez nous vraiment choquées. Nous avons essayé de les rassurer. Les pompiers sont vite arrivés et se sont très bien occupés d’eux », estime Clara, serveuse qui se réjouit qu’il n’y ait « aucun blessé ».

Pompiers et Tisséo en première ligne

À partir de 8h55, « soixante-dix pompiers ont été mobilisés avec une dizaine d’engins de secours. Il y avait dans le tunnel de grandes quantités de fumée, mais pas de réelles flammes apparentes. La situation a été vite maîtrisée. Toutes les procédures de sécurité et de désenfumage ont bien fonctionné », explique le capitaine Magali Fretay. À la suite de l’incident, les lignes A puis B ont été progressivement évacuées par les agents de Tisséo, puis interrompues. Il faut en effet « évacuer entièrement les fumées encore présentes et s’assurer que tout fonctionne correctement afin que le trafic reprenne en toute sécurité », précise la représentante des sapeurs pompiers de Haute-Garonne.

Dans un communiqué en fin de journée, Tisséo revient sur les raisons de l’incident. « Un arc électrique survenu sur la voie est à l’origine de l’incident et a engendré un dégagement de fumée [...] Cet incident a endommagé des câbles de liaisons sécuritaires reliant le poste de commandement au pilotage des lignes A et B, une barre de guidage et un isolateur. L’équipe Tisséo travaille à la remise en état des installations endommagées qui nécessite une intervention lourde au niveau de la barre de guidage et des faisceaux électriques. » Le réseau de transports en commun de Toulouse indique que « le trafic devrait revenir à la normale, le jeudi 7 juillet ».

Matthias Hardoy et Clément Périé

Sur la photo : La capitaine Magali Fretay, membre des sapeurs-pompiers de Haute-Garonne. Elle était la représentante de ses collègues en intervention lors du dégagement de fumée au metro Patte d’Oie, à Toulouse. Crédit : M.H.