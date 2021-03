La Cité de l’Économie et des métiers de demain de Montpellier organise, le 17 mars prochain, dans le cadre de son programme "Longue-Vue", un webinaire au titre énigmatique : « Être ou ne plus être ? ». Il s’agit en fait de s’interroger sur la notion de « bien commun », de dialoguer autour de la raison d’être des entreprises et sur leurs impacts sur la société.

Emery Jacquillat, PDG du Groupe Camif, l’une des premières entreprises à mission en France, fera une présentation, de 11h30 à midi, puis il échangera jusque à 13h15 avec Fatima Bellaredj, déléguée générale de la Confédération générale des Scop, Nicolas Hazard, président d’Inco Group, conseiller spécial en charge de l’économie sociale et solidaire à la Commission européenne, et Audrey Cavalier, cogérante d’Heredis, société spécialisée depuis dans l’édition de logiciels de généalogie, reprise par ses salariés sous le statut de Scop en 2014.

