À Toulouse, une Cité pas inaugurée, mais bien occupée

Détendues et enjouées, elles mènent à deux la visite de presse de cette impressionnante Cité. La présidente Carole Delga et Nadia Pellefigue, vice-présidente de la Région Occitanie en charge notamment du Développement économique et de l’innovation, marchent d’un bon pas entre les différents espaces du gigantesque bâtiment de 12.000 m2. 38,3 millions d’euros ont été mobilisés pour acheter et rénover ces anciennes halles toulousaines qui servaient autrefois, au montage des avions Latécoère et en « faire un écrin exceptionnel » dixit Carole Delga « pour ce nouveau pôle de l’économie régionale ».

Les travaux ont débuté en 2019. En mars 2020, l’espace tiers-lieux a ouvert ses portes mais, pandémie oblige, il n’a pas pu y avoir d’ouverture en grande pompe. Cela ne semble pas avoir empêché La Cité de démarrer du bon-pied. Quarante-cinq startups y ont déjà posé leurs cartons, soit 190 personnes qui se relaient pour venir travailler sur ce nouveau site.

Première halte, pour découvrir Roselab, le fablab de la Cité géré par le groupe Manatour, spécialisé dans le tourisme industriel et économique. L’occasion d’observer la fraiseuse numérique et les imprimantes 3D que peuvent utiliser les entrepreneurs souhaitant tester et créer des prototypes. C’est le cas de Diane Cornu et ses plantes en papier qui ont particulièrement tapé dans l’œil de la présidente de région. La jeune femme loue « l’entraide, l’intelligence collective » qui règne selon elle dans ces nouveaux lieux.

Un lieu attractif pour les jeunes pousses ?

Un peu plus loin, sur un spacieux plateau de 300 mètres carrés, plusieurs jeunes pousses cohabitent. C’est l’un des sept espaces de tiers-lieux d’entreprise administré par At Home. Pass Passion présente longuement au duo régional sa plateforme qui met en relation artisans et personnes de tous ages désirant se reconvertir. C’est ensuite au tour de Corpus Solutions, éditeur de Helpicto, application qui permet aux personnes éprouvant des difficultés de communication (autisme, troubles dysphasiques, maladie d’Alzeimer, etc.) de mieux se faire comprendre de leurs proches ou collègues à travers un système de pictogrammes.

Carole Delga est sensible à la dimension « particulièrement inclusive » de l’innovation. La Région a soutenu Corpus Solutions à hauteur de 50.000 euros dans le cadre de son dispositif pour les jeunes pousses Start’Oc en 2020. Anthony Allebée, son fondateur, est heureux de travailler depuis peu dans cet espace où « à chaque fois qu’on est confronté à un problème, quelqu’un qui a déjà eu cette expérience peut nous aider, nous conseiller ».

La visite se termine par un rapide tour à deux acteurs directement liés à la Région désormais installés à la Cité. Tout d’abord Nubbo, l’incubateur régional qui, depuis plus de vingt ans, accompagne les jeunes pousses et leur propose notamment des aides financières allant jusqu’à 50.000 euros. Ensuite l’agence de développement économique Ad’Occ, qui a emménagé en décembre dernier. Pour Carole Delga, le fait d’avoir à proximité ces interlocuteurs régionaux est « particulièrement intéressant » pour les startups.

Le loyer mensuel de 150 euros, charges comprises, par poste de travail « est attractif », estime Anne-Sophie Icade, campus manager chez At Home, qui cite les nombreux services (légumes bio, massages, etc.) proposés par l’espace tiers-lieux. Seul hic, Carole Delga reconnait que la desserte de la Cité en transports en commun n’est pas encore optimale et promet une fréquence plus importante des lignes de bus de Tisséo pour septembre. Un restaurant devrait ouvrir à la rentrée pour nourrir tout ce beau monde économique. À condition que le Covid ne gâche pas de nouveau la fête.

Matthias Hardoy

Sur les photos : Covid oblige, La Cité a été inaugurée en petit comité ce mercredi 5 mai par la présidente de Région Occitanie Carole Delga et sa vice-présidente Nadia Pellefigue. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.