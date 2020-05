Une pétition lancée contre les manœuvres militaires dans le ciel de Toulouse

“Cela ne peut pas durer !” lance le collectif Francazal dans sa pétition (sur Change.org) qui demande au Préfet de la Haute-Garonne l’interdiction de manœuvres militaires dans le ciel toulousain.

Excédé par les nuisances sonores et la pollution atmosphérique que suscitent ce type d’activité, le collectif qui défend les revendications des riverains souligne que “les plaintes n’ont jamais été aussi nombreuses” et s’inquiète des “risques pour la santé et la sécurité des habitants du secteur ouest de la métropole toulousaine” qui subissent “le vrombissement des moteurs sur la piste de Francazal ainsi que les rotations incessantes qui s’effectuent à très basse altitude”.

“Les environs de Francazal ne doivent plus être le terrain d’entraînement de l’armée”, conclut le collectif qui espère que sa pétition, signée à ce jour par 240 personnes, poussera les autorités compétentes à prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à la répétition d’exercices militaires. Ces avions survolent la Ville rose “pour assurer la formation et la qualification de soldats avant leur départ au Sahel”, expliquait début mai l’Armée de l’air.