Airplane se dote d’un nouveau site à l’aéroport d’Agen La Garenne

Le groupe Airplane, spécialisé dans la peinture aéronautique et les services MRO (maintenance, repair and operations), affiche une croissance à deux chiffres. Pour accompagner son développement, l’entreprise familiale se dote d’un nouveau site de 2500 m2 à l’aéroport d’Agen La Garenne, basé à Estillac (Lot-et-Garonne).

Fondé en 2002, le groupe Airplane est implanté depuis 2011 sur le site de l’aéroport de Toulouse Francazal. Fort de ses deux entités, Airplane Painter et Airplane Delivery, Airplane accompagne les constructeurs et loueurs d’avions, ainsi que les compagnies aériennes, dans leurs travaux de peinture, de maintenance, réparation et révision des aéronefs.