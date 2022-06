Les ambitions de l’aéroport de Toulouse Francazal dans l’aviation d’affaires

Un bilan qui satisfait Edeis. C’est le message que le gestionnaire de l’aéroport de Toulouse Francazal, à cheval sur trois communes en périphérie toulousaine, entendait faire passer lors d’une cérémonie anniversaire qui s’est déroulée dans l’un des hangars de la plateforme aéroportuaire, ce jeudi 23 juin. Or, rien n’était joué d’avance. Et la reconversion du site a connu quelques turbulences.

Remontons le temps. Après avoir été pendant plus de soixante-dix ans utilisée par l’armée de l’air, la base aérienne 101, la « BA », comme on l’appelle ici, a été dissoute en 2008 dans le cadre de la réforme de la carte militaire : la BA 101 est devenue le Détachement air 101. Ouverts en 2011 à la circulation aérienne publique, l’aérodrome et une grande partie du site restent dans le giron de l’État, qui lance une offre de délégation de service public (DSP) remportée par une société canadienne, SNC-Lavalin. Empêtré dans des affaires de corruption internationale, le groupe cède ses parts en janvier 2017 à Edeis.

Depuis 2014, ce groupe d’ingénierie et de gestion d’infrastructures a pris les commandes du programme de reconversion du site de 170 hectares dont il a la concession, devenant actionnaire majoritaire de la Setfa, la société d’exploitation de Toulouse Francazal Aéroport, chargée d’exploiter le site, dont le capital est détenu à la fois par Edeis (51 %), l’Aéroport Toulouse-Blagnac (39 %) et la Chambre de commerce et de l’industrie de Toulouse (10 %).

Un hangar pour trois jets d’affaires

« Nous voulions valoriser le foncier en attirant les entreprises en s’appuyant sur ce territoire marqué par l’aéronautique », explique Olivier Galzi, vice-président d’Edeis. « Mais, à cette époque, elles ne se bousculaient pas au portillon. Il a alors fallu créer une dynamique en donnant l’exemple. Notre division ingénierie s’est installée ici. » La preuve par l’exemple, en somme, qui porte ses fruits. Puisque progressivement, ATR, Tarmac Aerosave, Airplane ou encore Aura Aero et vingt-cinq autres entreprises, dont la plupart s’inscrivant dans l’avion plus vert, se sont installées sur la plateforme, créant en tout plus de 400 emplois directs.

En parallèle, la Setfa a investi 20 millions d’euros dans la construction de 1500 m² de bâtiment et 1800 mètres de piste, dans le renouvellement de 190.000 m² d’aires de stationnement, la création de 70.000 m² d’aires de stationnement inaugurées il y a quelques mois, la réhabilitation de 35.000 m² de locaux et hangars. À l’avenir, la Sefta entend poursuivre le développement de l’aviation d’affaires. « Il est prévu de la décaler progressivement de Toulouse Blagnac vers Toulouse Francazal. Et pour le faire, nous devons être en capacité de stationner des avions », indique Jérôme Arnaud, le président de la Setfa.

C’est la raison pour laquelle la plateforme se dotera, en 2023, d’un hangar de 1000 m² pour recevoir deux à trois jets, de trois à douze places. Parmi les autres projets à moyen terme figure la rénovation de l’ancien mess des officiers, en état de délabrement, pour le transformer en restaurant et en espace d’accueil des entreprises.

Audrey Sommazi

Sur les photos : La plateforme Toulouse-Francazal prise depuis la tour de contrôle.

Olivier Galzi, vice-président d’Edeis (à gauche) et Jérôme Arnaud, président de la Setfa, la société d’exploitation de Toulouse Francazal Aéroport - Crédit : Marjorie Angelvy - ToulÉco.