Un show aérien prendra son envol à Toulouse Francazal les 24 et 25 septembre

Après le succès de la troisième édition en 2018, qui a rassemblé plus de 30.000 spectateurs et le report de l’édition de 2020 en raison de la crise sanitaire, l’association Des Étoiles et des Ailes organise la nouvelle édition du meeting aérien, les 24 et 25 septembre prochains, sur l’aéroport de Toulouse Francazal.

Plus de quatre-vingts avions seront présentés en statique ou en démonstrations en vol : une patrouille d’un Skyraider, d’un Bronco et d’un F-86 qui voleront en formation initiale pour ensuite faire chacun une démonstration individuelle. L’histoire de l’imposant avion de transport militaire A400M sera également l’une des attractions de ce meeting. À noter qu’un forum des métiers de l’aéronautique, destiné à la fois aux organismes de formation et aux entreprises du secteur qui recrutent, est organisé pour l’occasion.