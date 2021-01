Le Gipi, le club d’innovation pour l’industrie situé à Labège, organise le mardi 19 janvier à 18 heures, une visioconférence sur l’intégration du e-commerce dans les PME.

« Avec le commerce en ligne : Comment adapter la stratégie et faire évoluer son organisation ? Comment transformer son marketing digital et adopter de nouveaux codes ? »

À noter l’intervention de Johann Buravan, directeur commerce international et e-commerce au sein du groupe HBF spécialisé dans la conception, fabrication et distribution de matériel électrique, éclairage, domotique et objets connectés. Réalisant un chiffre d’affaires annuel de 65 millions d’euros, l’entreprise, dont le siège social est basé en Ariège, est présente dans trois continents.

Inscription gratuite en ligne pour cette visioconférence sur le commerce à destination des PME organisée par le Gipi, mardi 19 janvier à 18 heures.