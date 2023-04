Urbanisme : de grands chantiers à boucler pour le maire de Toulouse avant une nouvelle candidature

Dès le démarrage du chantier de la ligne C en décembre dernier, Jean-Luc Moudenc le confiait déjà volontiers aux journalistes. « Je serai candidat à ma réélection ! J’ai lancé ce chantier de 3e ligne et j’espère bien être là pour l’inaugurer en tant que maire. » Une candidature confirmée ce mardi 11 avril, à l’occasion d’un bilan de mi-mandat devant la presse.

L’occasion pour le maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole de faire le point sur les différents projets d’urbanisme, en cours ou à venir, pour transformer la ville d’ici à 2026. « Une chose est sûre, nous présenterons un bilan écologique d’une ampleur qu’aucune autre équipe n’a présenté avant nous », a assuré l’élu.

35.000 arbres plantés et de grands parcs

Parmi ses engagements, le maire avait annoncé en effet son souhait de remettre du vert au cœur de la Ville rose avec la plantation de 100.000 arbres. À ce jour, 35.000 ont été plantés. « Nous allons poursuivre et, parmi nos ambitions figure le Grand parc Garonne avec l’ouverture en novembre 2023 des deux passerelles Empalot et Croix–de-Pierre, qui relieront l’île du Ramier à la ville. Ensuite, nous attaquerons l’aménagement de la partie centrale de l’île avec la plantation de 3000 arbres et, en 2025, l’île du Ramier sera le jardin des Toulousains. »

Autres transformations à poursuivre, les mutations des rues de Metz et Saint-Michel, qui laisseront plus de place aux piétons et aux mobilités douces. Le quartier Grand Matabiau Quais d’Oc devrait aussi émerger, « un quartier à vivre avec un total de 35 % de logements sociaux, et non un quartier d’affaires comme certains se plaisent à le brocarder ». La première étape sera le réaménagement de l’avenue de Lyon présentée il y a quelques semaines, avec, là aussi, la plantation de 3000 m2 d’espaces verts.

Pour la seconde partie de son mandat, le maire de Toulouse veut enfin programmer le Grand parc Canal, qui prévoit la rénovation des bords du canal du Midi, dans le cadre de concertations qui se poursuivront… jusqu’en 2030.

Un nouveau PLUIH en 2025

Dans une aire urbaine qui continue d’attirer 17.600 habitants par an, selon les derniers calculs de l’Insee, l’acte de construire est au cœur du programme politique. Mais l’annulation du PLUIH, intervenue en mars 2021, n’a pas permis à la Métropole de respecter ses engagements de construction et conduit à l’annulation de plusieurs centaines de logements.

« La Métropole fixe le nombre de logements à produire mais, en tant que maire, je n’ai pas le pouvoir de délivrance des permis de construire dans les autres communes », a rappelé Jean-Luc Moudenc, qui indique « passer maintenant à la seconde phase d’élaboration du nouveau PLUIH, avec l’objectif qu’il entre en vigueur en 2025 dans le respect de la loi Zan, qui demande de diviser par deux la consommation foncière tout en construisant autant de logements. Il faudra de l’exigence et du courage pour inventer des formes urbaines plus affirmées ; et aller chercher l’acceptation des citoyens », a prévenu le maire. Comprenez construire plus haut, pour consommer moins de foncier. Un engagement louable pour la planète mais traditionnellement peu compatible avec des ambitions électorales.

Béatrice Girard

Sur la photo : La passerelle Empalot reliera en novembre prochain l’île du Ramier à la ville. Première étape pour « faire de l’île du Ramier, le jardin des Toulousains en 2025 ». Crédit : LavigneChéron.