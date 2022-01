Le Montpelliérain Uxco Group va réaliser une dizaine de méga-résidences étudiantes en région parisienne

Via sa nouvelle société Uxco Group, Grand M Group (Montpellier), l’un des leaders français de l’immobilier géré, se lance dans la création d’une dizaine de méga-campus étudiants en région parisienne et quatre en régions.

Uxco Group, dirigé par Jacques-Edouard Charret, également directeur général de Grand M Group, maîtrise l’ensemble de la chaîne de production : conception, financement, construction - avec Océanis Promotion, société de Grand M Group -, détention des murs et exploitation. Les résidences sont gérées sous les marques Uxco (anciennement Suitétudes) et Ecla. « À l’activité de promoteur gestionnaire de Grand M Group, nous ajoutons celle de foncière. La détention de murs permet de développer un portefeuille d’actifs », explique-t-il. Chaque campus représente un investissement compris entre 100 et 150 millions d’euros.

Taux d’occupation de 80 %

Un premier méga-campus Ecla de 1300 lits, la plus grande résidence étudiante d’Europe, a été livré en 2018 à Massy-Palaiseau, à proximité du plateau de Saclay. Avec une ambition de voir grand : 961 appartements, 44.000 m2 dont 4000 m2 d’espaces partagés. Pas moins de 90 nationalités sont présentes ! « Même au plus fort des confinements, nous ne sommes pas descendus en-dessous des 80 % de taux d’occupation », affirme Jacques-EÉdouard Charret.

Les travaux d’extension de 500 lits supplémentaires sont en cours.

Deux autres campus, d’environ 1200 lits chacun, sont érigés à Noisy-le-Grand avec Icade (708 appartements) et Villejuif (754 appartements), pour des livraisons respectives prévues en septembre et décembre 2022. Trois autres projets sont en préparation et la réalisation de l’ensemble de ces campus représente un investissement d’environ 1 milliard d’euros - dont 500 millions déjà réalisés - d’ici à 2023. Une accélération rendue possible par l’entrée majoritaire au capital, en 2019, des fonds immobiliers privés nord-américains de Brookfield Asset.

Gaming et studio de musique

Ciné box, duplex, bar, restaurant, salle de sport, zone e-sport et de gaming, studio de musique, grand écran, cuisines collaboratives, chaises suspendues design, services connectés, parkings vélo, plancha connectée extérieure, service reprographie, laverie automatique réservable à distance, PC sécurité 24h/24… Les concepts ont été mis au point en interrogeant des panels d’étudiants. « Nous avons aussi regardé ce qui se fait ailleurs, en Asie, aux États-Unis, en Angleterre… en améliorant les concepts. L’idée, c’est de réaliser quelque chose qui n’existe nulle part ailleurs sur la planète », décrypte Jacques-Édouard Charret auprès de ToulÉco, qui s’est rendu sur le campus de Massy-Palaiseau le 19 janvier pour une visite exclusive. Pas moins de 100 caméras surveillent les allées et venues des résidents. L’association Science Accueil est présente quatre jours par semaine sur le campus, pour aider les étudiants étrangers dans les méandres administratifs : aides au logement, problèmes de visas, etc.

Âge moyen des occupants : 24 ans. Le campus est situé à proximité du RER Massy-Palaiseau et de la gare TGV, à proximité du plateau de Saclay, qui concentre 25.000 chercheurs, « soit 25 % de la recherche française ». Les résidents, pour certains des ingénieurs informatiques de haut niveau, challengent l’exploitant sur la sécurité informatique de ses installations. « Un étudiant a "craqué" le grand écran de 15 m2, faisant apparaître son bureau d’ordinateur. C’était bienveillant, mais ça nous pousse dans nos retranchements en termes de cybersécurité ! »

Côté construction, les salles de bain arrivent en bloc, en préfabriqué. Elles sont réalisées par une entreprise basée à Saint-Nazaire, spécialisée dans l’aménagement intérieur de navires de croisière. « Ce mode constructif apporte une grande fiabilité. C’est par Océanis Promotion que nous avons choisi cette option », confie Jacques-Édouard Charret. Un projet d’Ecla Campus est dans les cartons à Toulouse. Un autre, emblématique, devrait être révélé prochainement à Paris.

Hubert Vialatte

Sur les photos : L’Ecla Campus de Massy-Palaiseau, le 19 janvier dernier. Crédit : Hubert Vialatte.