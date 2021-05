Occitanie. Le Nîmois VSB Énergies nouvelles veut doubler en taille d’ici 2025

Le développeur d’énergies renouvelables, VSB Énergies nouvelles (filiale du groupe VSB), basé à Nîmes, recrute une quarantaine de collaborateurs en 2021, dont une quinzaine en Occitanie entre le siège de Nîmes et l’agence de Toulouse. « Les postes sont variés, allant du technicien photovoltaïque, au business développeur en passant par des chargés de développement et des chargés d’exploitation », énumère François Trabucco, directeur général. Les autres postes seront à pourvoir à Paris, Rennes, Reims et Autechaux.

Ayant déjà recruté 30 collaborateurs en 2020, VSB Énergies nouvelles se fixe comme objectif de passer de 120 à 250 salariés d’ici 2025. « L’indicateur clé de la performance n’est pas uniquement le chiffre d’affaires, le recrutement en est aussi un crucial », précise le directeur général. C’est pourquoi l’entreprise déploie actuellement une stratégie afin de fidéliser ses collaborateurs (80% de ses alternants et stagiaires se voient ainsi par exemple proposer un poste à l’issue de leur mission) et s’engage dans la formation des techniciens avec notamment un projet à destination des techniciens en photovoltaïque.

Redonner vie aux vieux parcs solaires et éoliens

Cette dynamique s’inscrit dans le nouveau plan stratégique à horizon 2025 enclenché par l’entreprise début avril, qui s’organise autour de 5 axes : « Augmenter le pipeline de projets en développement, développer des nouveaux marchés dont celui du repowering (prolongation de vie de parcs existants), augmenter les activités de M&A (Mergers & Acquisitions), conforter les positions à l’export et, enfin, développer l’expertise en management d’actifs », détaille VSB Énergies nouvelles dans un communiqué.

Le développeur nîmois ambitionne de disposer de 3,5 GW en développement et de renouveler l’équivalent de 100 MW à horizon 2025. Le repowering, axe de la stratégie, permet de redonner vie aux vieux parcs solaires et éoliens, et de travailler sur l’existant, à l’heure où la création de nouveaux parcs est limitée. « Une équipe dédiée travaille sur les anciens parcs, soit les nôtres, soit ceux de confrères ou de clients », précise le dirigeant. VSB Énergies nouvelles a réalisé quinze analyses pour le compte de tiers pour une puissance totale de 150 MW, faisant du groupe un pionnier dans ce domaine. L’entreprise a réalisé 23 millions d’euros en 2020, et gère plus de 900 MW d’actifs éoliens et solaires.

Hubert Vialatte

Sur la photo : VSB Énergies nouvelles va recruter quinze collaborateurs en Occitanie. Crédit : VSB.