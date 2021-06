Vincent Aguilera se lance dans la bataille pour la future Chambre de métiers et de l’artisanat d’Occitanie

Au moment où la campagne des élections régionales entre dans sa dernière ligne droite, une autre bataille démarre pour une nouvelle entité économique : la Chambre de métiers et de l’artisanat de région (CMAR). Jusqu’à présent, les CMA, qui représentent les artisans auprès des acteurs publics et gèrent les CFA [1], avaient une dimension départementale. C’est l’État qui en a modifié la physionomie, au moment de faire évoluer les contrats d’objectifs et de performance des institutions locales.

Ces élections d’un nouveau genre auront lieu du 1er au 14 octobre. 160.000 artisans sont inscrits pour voter à ce scrutin régionalisé. Comme dans de nombreuses régions de France, la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) et la Fédération française du bâtiment (FFB) partent ensemble sous la bannière « Fiers d’être artisans ». Cette liste est portée par Vincent Aguilera qui était le président de la CMA de Haute-Garonne. Elle fédère d’autres syndicats professionnels, comme le CNPA (Conseil national des professions de l’automobile), l’Umih (Union des métiers et des industries de l’hôtellerie), la Formation nationale des taxis indépendants (FNTI) ou la Fédération française des entreprises de génie électrique et énergétique (FFIE).

Limiter l’abstention pour perdurer

Vincent Aguilera affirme que le collectif « répond aux conditions obligatoires pour pouvoir espérer remporter le vote » (liste de 35 candidats par département, présence dans chacun des départements, 2/3 au minimum de femmes dans la liste, des candidats venant des quatre grands domaines de l’artisanat que sont l’alimentaire, le bâtiment, la fabrication et les services).

La tête de liste exhorte les artisans à ne pas bouder encore une fois ces élections, qui ont lieu tous les cinq ans (au dernier scrutin, la participation n’était que de 9-10% en Occitanie). « L’État avait pensé à faire disparaître les chambres consulaires (CA, CMA et CCI) mais notre action forte durant la crise nous a sauvés. Plus la participation sera élevée, plus notre avenir sera assuré », juge Vincent Aguilera. Au niveau régional, l’organisation posséderait actuellement 1.300 collaborateurs et aurait un budget de 100 millions d’euros.

Le chef de file de « Fiers d’être artisans » promet « de ne pas privilégier une métropole (Toulouse) à une autre ( Montpellier) », d’accompagner les artisans de tous les territoires dans « leur démarche de recherche d’aides économiques, de numérisation ou du respect des Zones à faibles émissions (ZFE) [2] »

Face à cet attelage électoral, une autre liste est menée par la confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb). En démarrant si tôt sa campagne, « Fiers d’être artisans » veut sans doute essayer de prouver à la liste adverse qu’en toute chose, rien ne sert de courir, il vaut mieux partir à point.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Bernard Couronne, chef de file de la FBB Occitanie pour ces élections à la CMAR, Vincent Aguiklera, Tête de liste « Fiers d’être artisans » en Occitanie, et Samuel Cette, président de la CPME Occitanie-CPME31. Crédit : Valentine Chapuis-ToulÉco.