Le pole de compétitivité Agi Sud Ouest innovation organise un webinaire le 9 juin sur le thème : "Et si la crise actuelle était un catalyseur d’innovation du secteur agroalimentaire ?"

"Nouvelles cibles de consommateurs, nouveaux canaux de distribution, nouvelle organisation plus agile, nouveaux produits…comment l’innovation pourrait aider les entreprises agroalimentaires à se ré-inventer après la crise, en s’adaptant certes à de nouvelles contraintes, mais peut-être en s’inscrivant dans un processus plus durable".

Ce webinaire propose de dresser avec le cabinet marketing Peps’Work un panorama des leviers d’innovation propres au secteur agroalimentaire. Vincent Benoit, fondateur de la Scop Laëtis (Aveyron), et du collectif « Les Loco-Motivés », engagée dans la transition numérique au service de la distribution des produits locaux, apportera également son témoignage.

Le 9 juin à 11h. Informations sur le site d’Agri Sud Ouest Innovation .