Le pôle de compétitivité Agri Sud-Ouest Innovation attire de nouveaux membres

Le pôle de compétitivité Agri Sud-Ouest Innovation a accueilli, en ce mois d’octobre, plusieurs nouveaux membres comme Davele, bureau d’études situé à Montpellier et spécialisé en agrivoltaïsme d’élevage ou My Green Training Box, localisé à Nailloux (31), plateforme de diffusion de formations numériques en accès libre et gratuit en agriculture durable.

Maison Roucadil, entreprise familiale implantée en Lot-et-Garonne, producteur de pruneaux d’Agen, et Pimpup, solution montpelliéraine anti-gaspillage pour aider les agriculteurs français à vendre leurs produits refusés par les circuits classiques de distribution pour des raisons esthétiques, ont également rejoint le pôle.