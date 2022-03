Le pôle Agri Sud-Ouest Innovation lance des projets à tout bout de champ

Agri Sud-Ouest Innovation, c’est un pôle de compétitivité qui soutient une myriade de projets. On ressort presque un peu hébété de la longue recension face à la presse de ses activités par son équipe de dirigeants particulièrement prolixe, essayant de ne pas utiliser trop de jargon. Présentation souvent très intéressante, à des moments un poil aride et technique.

Le pôle, qui vise à l’accompagnement de TPE, PME et ETI agricoles, a rassemblé 419 adhérents en 2021 dont 65 % de PME. Elle est soutenue par ds nombreuses collectivités (Région Occitanie, Région Nouvelle-Aquitaine, Toulouse Métropole, Sicoval, etc.). Il a participé à l’organisation de 85 événements qui ont mobilisé 5200 participants et été à l’origine de 61 newsletters au fil de l’année passée. Mais une de ses missions primordiales a été le soutien à des initiatives innovantes, dont 28 ont reçu un label national en recherche et développement, qui leur ont permis d’obtenir 8,3 millions d’aide publiques et d’en espérer encore 1,9 million. Pour structurer au mieux leurs projets et décrocher de telles subventions, les membres peuvent compter sur une équipe dédiée de 16 personnes aux expertises multiples (Ingénierie de projets ; relations aux investisseurs ; relations institutionnelles et partenariats ; marketing, communication et événementiel, etc.).

Impossible d’être exhaustif, mais on peut noter la participation d’Agri Sud-Ouest Innovation à des projets locaux comme AgRobotics Land [1], nationaux comme French Tech Agri 20 [2] ou européens comme Diva, centré sur « les innovations agro-numériques ». Le pôle de compétitivité a également noué un partenariat solide avec l’Institut national de la recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae) afin « d’imaginer l’agriculture du futur ». Une initiative en commun avec le pôle pour la valorisation de la recherche et de l’innovation alimentaire (Valorial), situé en Bretagne.

« Agriculture régénératrice » et partenariat avec Wiseed

Viennent ensuite deux gros morceaux pour 2022, dont le projet d’envergure Solnovo. Porté par les Régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, il vise à accélérer la mise en place « d’une agriculture régénératrice des sols. » Dans un contexte de réchauffement climatique, l’idée est d’assurer la fertilité des sols (avec par exemple moins de produits chimiques, etc.) pour pouvoir continuer à nourrir correctement toute la population. Dans ce cadre, dix à quinze initiatives réunissant entre 15 et 30 agriculteurs devraient être soutenues pour des surfaces allant de 15.000 et 30.000 hectares. Un appel à manifestation d’intérêt sera lancé le 31 mars pour un appel à projets en septembre prochain.

L’autre partenariat, particulièrement mis en valeur, est avec Wiseed, la plateforme toulousaine pionnière du financement participatif pour les entreprises. Le Wiclub AgriTech est un pool d’entreprises agricoles innovantes en cours de constitution par Agri Sud-Ouest Innovation et audité par Wiseed. Les investissements seront compris entre 150.000 et 400.000 euros par société. La collecte aura lieu entre cette fin mars et la fin août. Parmi les entreprises encore en lice, Les Plantations d’Acapella, dont le siège est toulousain, qui produit du thé, Eauzons, l’un ces pionniers de l’aquaponie [3] situé dans le Gers ou encore Greenshield, qui développe des solutions permettant de réduire l’usage de phytosanitaires.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Laurent Augier, directeur général, et Cédric Cabanes, président du pôle de compétitivité Agri Sud-Ouest Innovation. Ils sont accompagnés de Pierre Compere, qui gère le développement des entreprises adhérentes. Crédit : Laure Tortet.