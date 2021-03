Yasmine Carlet, Ma Sphère : « Faire rayonner à l’international les initiatives culturelles d’Occitanie »

Yasmine Carlet, pouvez-vous nous rappeler ce qu’est Ma Sphère ?

Ma Sphère est une communauté créative toulousaine qui comporte une trentaine d’entreprises.

(du freelance à l’association, en passant par la SAS). Ce qui correspond à 140 emplois permanents environ. À la fin des années 2000, des petites structures culturelles se sont regroupées pour être plus fortes ensemble. Le mouvement est parti du monde musical, qui était très fortement perturbé par les évolutions technologiques (numérisation de la musique, grands groupes qui dominent le secteur et le festivals, etc.). Inspiré par ce qui se faisait à l’étranger et à Paris au Mila, les acteurs toulousains ont voulu créer leur propre cluster culturel. Un lieu pour faire circuler les idées, les innovations et les compétences. Cela permet aussi à certaines structures de ne pas à avoir à payer de loyer et de pouvoir ainsi mieux se concentrer sur leurs activités. Pour la ville, c’est un facteur d’attractivité et d’animation et un créateur de bien-être pour sa population.

Pourquoi participer au South by Southwest ?

South by Southwest est l’un des plus grands événements mondiaux autour des industries culturelles et créatives, au croisement entre le cinéma, la musique et les nouveaux médias. Quand on nous a proposé d’y participer dans le cadre du Village francophone, nous avons été ravis ! Participer à faire rayonner au niveau national et international les initiatives culturelles d’Occitanie, et promouvoir l’entrepreneuriat, cela fait partie de nos missions. Dans la période complexe que l’on traverse, ces occasions ne se ratent pas.

Quelles sont les entreprises qui pitcheront avec vous au Village francophone ?

Il y aura autant d’innovation technologique que sociale. Ce sont cinq projets hyper représentatifs des thématiques qui traversent la société actuellement (numérisation, égalité de genres, protection des données, etc.).

Festik, solution locale de billetterie éthique va présenter une innovation autour du livestream, complète et respectueuse des données personnelles (un très fort engagement de cette entreprise).

BlockchainMyArt est un projet autour de l’utilisation de la technologie blockchain pour assurer la transparence des échanges dans les festivals comme Les Siestes électroniques née à Toulouse.

GE Opep, qui est le Groupement d’employeurs des structures culturelles de Toulouse et de sa région, va présenter une solution pour créer et faire durer les emplois culturels grâce au principe de partage de l’emploi. On regroupe les besoins de plusieurs structures. Par exemple, si trois structures ont besoin de quelqu’un pour dix heures de communication, un emploi est créé.

L’institut des médias avancés est un établissement d’enseignement supérieur au métier du son et de l’image. Ils viendront parler de leur appel à projets pour inciter les étudiantes à s’inscrire. Ils sont engagés comme nous dans la promotion de l’égalité des genres.

La Petite, association qui organise des festivals autour de la culture électronique. Elle est connue au niveau national pour son engagement militant sur la question de l’égalité des genres. Elle vient de lancer une formation spécifique sur ce sujet.

Comment rejoindre Ma Sphère ?

Celles et ceux qui veulent nous rejoindre peuvent candidater tout au long de l’année en passant par notre site internet. Notre conseil d’administration s’occupe de la validation. Tous les secteurs culturels nous intéressent. Nous sommes pour l’hybridation et nous voulons favoriser un esprit collectif et d’entraide entre nos structures. Sept entreprises sont hébergées dans nos locaux actuels au Metronum, à Toulouse.

Quels sont les projets actuels de votre communauté ?

Actuellement, nous avons un programme qui est soutenu par le ministère de la Culture, la Métropole et Région. Il s’agit d’un accompagnement par les pairs pour se relancer dans cette période de crise. L’expertise de certains adhérents en aide d’autres.

Nous allons déménager dans un an environ aux Imaginations Fertiles, un Tiers lieu quartier Bellefontaine à Toulouse. Nous sommes d’ailleurs à la recherche d’un lieu transitoire pour nous héberger, car nous allons devoir quitter bientôt le Metronum. La Métropole nous cherche un nouvel espace.

Propos recueillis par Matthias Hardoy

Sur la photo : Yasmine Carlet, Chargée de développement et Cluster manager au sein de Ma Sphère, pôle toulousain d’accompagnement de projets culturels et créatifs. Crédit : Ma Sphère.