A Toulouse et à Montpellier, les véhicules Crit’Air 3 pourront continuer à rouler en 2024

Jean-Luc Moudenc revendique d’avoir fait partie de ceux « qui ont assez vite alerté sur le fait qu’un déploiement trop rapide des ZFE pourrait aboutir à une très forte contestation sociale ». Aussi, pour éviter qu’éclate une colère qui commençait à poindre, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu a confié en début d’année au maire de Toulouse et à Anne-Marie Jean, vice-présidente écologiste de l’Eurométropole de Strasbourg, la rédaction d’un rapport sur le sujet. Ce dernier a été officiellement remis ce lundi 10 juillet au matin. Il appelle à un nouveau calendrier et à un renforcement de « l’accompagnement social des automobilistes ».

La principale mesure que défend le rapport est de poursuivre tel quel le calendrier d’interdiction prévue... Mais seulement pour les métropoles ayant dépassé « les seuils de pollution réglementaires au moins trois années sur les cinq dernières. Les agglomérations de Paris, Marseille, Lyon, Strasbourg et Rouen étant au-dessus de ces seuils, elles devraient donc interdire comme prévu la circulation des véhicules classés Crit’Air 4 (notamment les voitures diesel de plus de dix-huit ans) au 1er janvier 2024 ; puis les véhicules classés Crit’Air 3 (les diesel de plus quatorze ans et les essence de plus de dix-neuf ans) au 1er janvier 2025.

Mais les agglomérations de Toulouse et de Montpellier, ainsi que quatre autres agglomérations (Nice, Grenoble, Reims et Saint-Étienne [1]), parce que la qualité de l’air s’y est amélioré, obtiendraient un sursis. Elles n’auraient en effet pas dépassé les taux réglementaires de pollution et « devraient suspendre pour le moment l’interdiction des Crit’Air 3 au 1er janvier 2024 ».

Des nombreuses mesures d’accompagnement préconisées

Si certaines associations écologistes dénoncent un recul dans ce calendrier assoupli, pour le président de Toulouse Métropole, c’est au contraire un moyen « de donner une chance à cette mesure d’être comprise et acceptée », estime l’édile. « Les zones à faibles émissions sont indispensables pour des raisons écologiques et de santé publique. Nous perdons en moyenne deux années de vie à cause des pollutions atmosphériques. Il existe 315 ZFE dans 15 pays. Mais les mettre en place de façon trop brutale, c’est créer du conflit. »

Pour faire mieux accepter les ZFE, il faut « surtout renforcer l’accompagnement social », martèle l’élu toulousain. Parmi les propositions du rapport Moudenc-Jean : « l’élargissement des aides de l’État aux habitants et les usagers des territoires voisins impactés par la mise en place d’une ZFE » ; « le doublement de ces aides, notamment la prime à la conversion » ; « l’instauration d’un guichet unique dans le territoire en charge de la mise en œuvre de la ZFE » ; « l’extension des prêts à taux zéro et l’ajustement des dispositifs de micro-crédit afin de rendre quasi systématique l’avance des aides par un organisme financier ou un tiers » ; ou encore « la facilitation du leasing social, c’est-à-dire la location d’une voiture électrique à 100 euros par mois, à destination des personnes aux revenus modestes ».

Jean-Luc Moudenc espère que ce train de vingt-cinq propositions « feront partie du projet de loi de finances de l’État 2024 ». Le maire de Toulouse rappelle que sa collectivité a de son côté consacré 5,7 millions d’euros à l’accompagnement des automobilistes de la métropole toulousaine.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Les ZFE fonctionne grâce à la mise en place de vignettes Crit’Airqui classe les véhicules en fonction de leur degré de pollution. Crédit : Hélène Ressayres – ToulÉco.