Aéronautique. Ascendance Flight Technologies prépare son décollage

Entrée dans la course à la décarbonation de l’aviation en 2018, Ascendance Flight Technologies franchit un nouveau cap. La start-up toulousaine, qui travaille sur un petit avion hybrid, appelé Atea, a annoncé avoir réalisé une seconde levée de 21 millions d’euros, bouclée en mars auprès de ses investisseurs historiques et de nouveaux partenaires. Le fonds French Tech Souveraineté, piloté par Bpifrance, Charles Beigbeder et François Chopard, via leur fonds Expansion ou encore la Région Occitanie, via le fonds Aris, rejoignent l’aventure. Cela, aux côtés des partenaires historiques : Habert Dassault Finance, Céleste Management, Irdi, et M-Capital qui réinvestissent également.

Lire par ailleurs : Aéronautique. ​Feu vert pour l’usine d’Aura Aéro à Toulouse Francazal

« C’est un signal pour nos investisseurs et un gros pas en avant pour démarrer le concept », explique Jean-Christophe Lambert, cofondateur et président de cette entreprise qui emploie​ cinquante-cinq salariés.​ « Ces nouveaux moyens vont financer la phase de prototypage à échelle 1​ de notre avion hybride, la​​​ pré-industrialisation et la poursuite des travaux de certification et la réalisation de tests. »

​Une production de cent avions par an

​Fondée par quatre anciens ingénieurs d’Airbus qui travaillaient sur l’avion électrique E-Fan​, la jeune pousse avait déjà levé 10 millions d’euros en juillet 2021 pour lancer notamment deux campagnes de soufflerie afin de tester l’aérodynamique de l’avion et le développement d’un banc d’essai de la motorisation. Cet appareil ​à décollage et atterrissage vertical, d’une autonomie de 400 km, est pensé comme une alternative aux hélicoptères. « Il sera multi-usages. Il pourra transporter des personnes, assurer des services médicaux et de la surveillance », précise le président, confirmant que 245 lettres d’intention d’achat ont été signées, notamment par PhilJetsAero, Helifirts ou encore My Flight Share.

Ascendance Flight Technologies s’est déployé sur deux sites. Le siège et le banc d’essai de la propulsion hybride sont à Montaudran, à Toulouse, et depuis trois semaines le banc d’essai de l’avion a été installé dans un bâtiment construit en bord de piste de l’aérodrome Muret-Lherm. Mais la start-up voit plus grand. Pour fabriquer une centaine d’avions par an, elle envisage de s’installer sur un site plus important, en France.

Audrey Sommazi

Sur la photo de Une : une maquette de l’avion Atea en novembre 2021.

Sur la deuxième photo : Jean-Christophe Lambert, cofondateur et président de Ascendance Flight Technologies. Crédit : Rémy Gabalda - ToulÉco.