Olivier Torrès, Amarok : « La crise englue les chefs d’entreprises dans une incapacité à agir »

« Il existe plus de statistiques sur la santé des baleines bleues que sur celles des entrepreneurs. » Avec le sens de la formule qui le caractérise, Olivier Torrès décrit sa démarche. Enseignant-chercheur à l’Université de Montpellier et à la Montpellier Business School, cela fait des années que l’universitaire observe la santé des dirigeants des TPE et PME. « Ils représentent, avec les travailleurs indépendants, 99,84% des entreprises, soit 10 millions d’emplois », rappelle Olivier Torrès.

En cette année très particulière de crise sanitaire et économique, l’Observatoire Amarok qu’il préside a réalisé plusieurs enquêtes nationales auprès des entrepreneurs. En avril 2020, puis janvier-février 2021, un échantillon représentatif a répondu à des questions sur sa santé physique et mentale. « Dans les grands groupes, les dirigeants sont remplacés très rapidement en cas de problème, mais dans les petites et moyennes entreprises, la santé du chef d’entreprise, c’est le premier capital immatériel », juge le chercheur.

Des chefs d’entreprises inquiets

Les données recueillies lors des deux vagues de l’épidémie ont été comparées à des études menées avant la crise. Comme on pouvait hélas le pressentir, les entrepreneurs ne sortent pas indemnes de 2020. En mars 2019, on constate que 17,5% des dirigeants sont en burn-out. Aujourd’hui, ils seraient 37,5%. 10,7% seraient en burn-out sévères en ce début d’année (contre 1,75% avant la crise).

Comment ces femmes et hommes en souffrance décrivent-ils cet épuisement professionnel ? Parmi les mots proposés, ce sont les termes « impuissants » et « sentiment s’être coincé » qui reviennent le plus. « La crise, avec son lot d’incertitudes, de fermetures et de ruptures, englue les chefs d’entreprises dans une incapacité à agir et à prévoir. Ce qui fait émerger une forme inédite d’épuisement, à un niveau jamais atteint jusqu’alors », explique le président d’Amarok. Des chefs d’entreprises qui s’inquiètent plus pour le devenir de leur société que du virus : « Ils pensent que le risque de dépôt de bilan impacte davantage leur santé que le risque de contracter gravement le covid-19 », affirme Olivier Torrès.

Pour remédier à cette situation pour le moins préoccupante, l’observatoire Amarok vient de lancer le dispositif Amarok e-santé, application dédiée aux chefs d’entreprise pour qu’ils puissent détecter au plus tôt les signes de détérioration de leur état physique et mental. « Le déploiement de cette initiative va se faire en collaboration avec les services de santé au travail », déclare l’enseignant-chercheur. Prévenir pour éviter de voir les patrons dépérir.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Olivier Torrès, le président de l’Observatoire Amarok qui s’intéresse à la santé des entrepreneurs. Crédit : Xavier Lambours.