Santé. Une enquête révèle une pollution multiple dans la vallée de l’Orbiel

Les associations de défense des riverains de la vallée de l’Orbiel, dans l’ancien bassin minier de Salsigne, viennent de rendre public le bilan d’une campagne inédite de dépistage de 49 éléments toxiques menée sur 102 habitants. Les analyses de cheveux ont été effectués depuis le début du mois de juillet par un laboratoire indépendant de la région parisienne, ToxSeek, sur 32 femmes, 35 hommes et 35 enfants résidant dans treize communes de la vallée audoise. Au-delà du seul arsenic, dont Salsigne a été l’un des premiers producteurs avant sa fermeture en 2004, les tests ont révélé la présence préoccupante de plusieurs métaux lourds chez ces volontaires.

« 100% des personnes testées ont un ou plusieurs éléments toxiques à un niveau à surveiller ou à risque, avec une moyenne comprise entre cinq et six toxiques par personne », précisent les trois associations à l’origine de cette campagne, Gratte-Papiers, Terre d’Orbiel et le Secours Catholique du Cabardès. D’après leurs analyses, l’élément toxique le plus retrouvé n’est pas l’arsenic mais le mercure, chez 84% des personnes et le plomb (48%). « Il appartient aux pouvoirs publics de ne plus ignorer ce contexte de poly-exposition », estiment les associations qui appellent à des études sur l’impact sanitaire actuel et à venir pour les habitants.

Toujours dans le dossier Salsigne, Philippe Behra, professeur à l’Institut polytechnique de Toulouse- Ensiacet, et Jérôme Viers, professeur l’Université Paul Sabatier (Laboratoire GET- OMP), feront le point sur leurs travaux le 17 novembre à 18 heures en visioconférence dans le cadre des Soirées scientifiques de l’Observatoire Midi-Pyrénées. Les deux chercheurs, qui avaient révélé une surexposition à l’arsenic dans les sols après les crues meurtrières d’octobre 2018, effectuent depuis plusieurs mois des relevés dans les cours d’eau de la vallée de l’Orbiel afin d’obtenir une cartographie complète de la pollution. Renseignements : 05 61 33 27 31.