Occitanie. Un projet de Nexteam Group sélectionné par l’Europe

Dans le cadre du programme européen d’innovation H2020 Clean Sky 2, Nexteam Group a vu le projet Steadiest, dont il est le chef de file, sélectionné par la Commission européenne. Ce projet de recherche et technologie, porté en collaboration avec les Arts et Métiers et le laboratoire de recherche privé Conseil et Technique, s’inscrit dans la stratégie du groupe de monter en compétence sur les aspects équipements. « Aujourd’hui, notre volonté est d’accompagner nos clients sur le développement de produits, dans une approche équipement. Dans ce cadre-là, les opportunités de projets de recherche nous permettent de pénétrer ces marchés et de gagner de nouveaux clients comme ici avec Leonardo Helicopters », indique Cédric Lopez, directeur ingénierie et innovation du groupe.

Concrètement, ce projet a pour but de concevoir des transmissions de puissance de 10 mètres de long constituées de plusieurs arbres composites. Une innovation car les tubes composites de grande longueur, plus légers, sont aujourd’hui peu utilisés dans l’industrie aéronautique, mais permettraient un gain de masse important. Steadiest, doté d’un budget de 550.000 euros doit également permettre d’intégrer à la chaîne de transmission un système de monitoring qui facilitera une approche de maintenance prédictive.

Innover et se diversifier pour poursuivre sa croissance

Nexteam Group, qui travaillait beaucoup sur les programmes A350, cherche par ailleurs à diversifier son portefeuille client et programmes avec l’A320neo et le 737Max de Boeing. C’est dans cette optique que le groupe avait racheté en juillet 2018 Mecafi, fournisseur de Safran Aircraft Engines, passant ainsi de 900 à 1 500 salariés. « Très orientés sur les aérostructures, nous avons également développé une activité moteur, ce qui nous permet de travailler pour Pratt & Whitney ou Rolls Royce », indique Frédéric Gentilin, directeur général délégué de Nexteam Group. « Notre chiffre d’affaires devrait s’élever à 240 millions d’euros en 2019. » Si le siège social est situé à Marmande (Lot-et-Garonne), le siège opérationnel se trouve à Toulouse, où Nexteam a développé cette année une activité de gestion de matière première.

Enfin, pour gagner de nouveaux marchés, Nexteam Group s’intéresse de près à la fabrication additive. La phase de recherche pour la fabrication additive métallique Ded [1] est terminée. Le groupe opère également depuis trois ans des imprimantes 3D pour la fabrication additive polymère FDM [2]. « La prochaine étape est d’imprimer des matériaux composites thermoplastiques pour gagner de la masse », précise Cédric Lopez.

Paul Périé

Sur la photo : Spécialiste des aérostructures, Nexteam Group souhaite renforcer son positionnement dans le secteur - Crédits : Nexteam Group