Fusion de Nexteam et Ventana : naissance d’un poids lourd de l’aéronautique

Envoyer un signal fort aux donneurs d’ordre et au marché, telle est l’ambition, pour l’heure, de Nexteam Group (usinage) et de Ventana (fonderie, chaudronnerie et soudure). Dans un communiqué de presse commun, ces deux entreprises aéronautiques annoncent leur « rapprochement » en vue d’une fusion capitalistique qui sera effective dans quelques mois. Même si cette opération financière reste tributaire de l’autorisation de l’autorité de la concurrence, les dés sont d’ores et déjà jetés.

Puisqu’elle permettra la création d’un groupe de 2400 salariés, présent dans huit pays avec vingt-deux sites de production. Et ce nouvel ensemble de taille, aux activités complémentaires, vise de revenir, très vite, à un chiffre d’affaires consolidé d’avant-crise de plus de 315 millions d’euros.

Cette fusion ne s’accompagne pas d’un apport financier afin de ne « pas créer de dette supplémentaire », affirme Frédéric Gentilin, directeur général délégué de Nexteam Group, assuré de conserver ce poste au sein de la nouvelle structure. Ludovic Asquini, lui, doit prendre la présidence.

« La fusion est dans notre ADN »

« Nous étions dans une optique de consolidation avant la crise. Mais la pandémie confirme notre choix qui nous permet d’être plus fort », poursuit Frédéric Gentilin, qui assure que la fusion est dans « l’ADN du groupe ». En 2015, trois PME familiales - Gentilin (Launaguet, en Haute-Garonne), Asquini (Marmande, Lot-et-Garonne) et Sofop (Olemps, Aveyron) - se regroupaient pour créer Nexteam Group, spécialisé dans la conception et la fabrication d’aérostructures pour tous les avions d’Airbus et de pièces pour les moteurs Safran, principalement. En 2018, Mecafi (Châtellerault, Vienne) intégrait cette ETI (entreprise de taille intermédiaire), dont le siège est à Marmande. Mais, trois ans plus tard, pris dans les turbulences de la filière liées au Covid-19, le groupe voit son chiffre d’affaires dégringoler de 238 millions d’euros à 117 millions et se sépare de 211 personnes.

Avec 900 employés, Ventana, installé à Narcastet près de Pau (Pyrénées-Atlantiques), a aussi musclé ses positions avec de la croissance externe, en rachetant les entreprises Alsenam et Aemi, en janvier 2020, deux mois avant la crise sanitaire.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Frédéric Gentilin, directeur général délégué chez Nexteam Group, devrait conserver son poste dans la nouvelle structure. Ici, dans l’entreprise fondée par son grand-père, à Launaguet.

Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.