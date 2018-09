Comment Keops construit sa croissance sur la demande de bureaux à Toulouse

Devenir un acteur incontournable sur le territoire. Guillaume Rouzies, PDG de Keops Toulouse, enseigne membre du réseau Nexity Conseil et Transaction, ne cache pas ses ambitions. Celui qui a été chargé de développement chez Lidl puis directeur immobilier chez Casino avant de diriger l’agence Tourny Meyer, spécialisée dans l’immobilier d’entreprise, est devenu franchisé Keops en 2014. Et ainsi, s’est spécialisé comme expert des transactions de bâtiments industriels et de logistiques, de bureaux et de locaux commerciaux. « Nous sommes les représentants des entreprises, nous connaissons leurs besoins et nous jouons le rôle de conseil », confirme Guillaume Rouzies, par ailleurs ambassadeur de Toulouse Métropole. « C’est un métier totalement différent de celui d’agent immobilier pour les particuliers. D’autant que nous venons de vivre deux belles années à Toulouse. »

Et ce n’est sans doute pas terminé : alors que le projet Teso n’est pas encore sorti de terre, les prévisions de construction et de commercialisation de bureaux sont importantes avec le projet du quartier d’affaires autour de la gare Toulouse Matabiau. « Que nous ayons la LGV ou pas, ce projet doit être mené à son terme car il y a un déficit de bureaux en centre-ville. Les superficies à Compans Caffarelli (220.000 m²) sont insuffisantes et il y a un mouvement de retour des entreprises vers le centre-ville… Sauf que l’offre n’est pas au rendez-vous », ajoute encore Guillaume Rouzies.

« Tous les voyants au vert »

La commercialisation de 30.000 m² de bureaux par an pendant une dizaine d’années, dont 10.000 m² pour la seule Occitanie Tower, devrait combler ce vide. Pourtant avec 160.000 m² de bureaux loués ou vendus sur l’aire urbaine pour la seule année 2017, « cela s’étend jusqu’à Eurocentre », et 400.000 m² de locaux d’activité dont 280.000 m² pour le seul secteur de la logistique, « aujourd’hui tous les voyants sont au vert », se félicite le dirigeant de Keops. « Je ne parle pas de reprise car je ne sais même pas s’il y a eu un arrêt, peut être un ralentissement ».

Alors que 40% des entreprises installées sont issues directement ou indirectement de l’aéronautique, les autres secteurs vont de la grande distribution à la restauration en passant par les SSII. Et Guillaume Rouzies s’attend à ce que l’exercice 2018 suive les mêmes courbes : lors du rachat de l’entreprise en 2014, Keops réalisait 200.000 euros de chiffre d’affaires. En 2017, elle affichait 1,3 million d’euros. Les effectifs sont passés de deux à six salariés.

Philippe Font

Sur la photo : Guillaume Rouzies, dirigeant de Keops Toulouse. Crédits : Hélène Ressayres – ToulÉco.