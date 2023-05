​Aérospatial et défense. Depuis Toulouse,​ Airbus forme ses futurs experts en cybersécurité 

On n’est jamais mieux servi que par soi-même ! Ce proverbe est celui d’Airbus. Car, régulièrement cible de cyberattaques et de vols de données, l’avionneur européen veut protéger à la fois l’entreprise, ses avions et ses satellites. C’est la raison pour laquelle pas moins de 1500 salariés du groupe planchent sur ces problématiques. Et, en 2022, le groupe a ouvert sa propre école, l’Airbus Cybersecurity School, sur le site de l’usine Saint-Éloi, à Toulouse. Ouverte aux étudiants déjà diplômés d’un bac + 2 dans des filières informatiques, elle s’appuie sur les salariés d’Airbus et des experts externes pour enseigner en trois ans, jusqu’à la licence, les briques de la sécurité dans le monde industriel, la programmation, l’analyse de données ou encore la réalisation d’un audit.

Pour aller plus loin, le constructeur s’est associé à Ynov Campus afin de créer un mastère en cybersécurité pour le secteur de l’aérospatial et de la défense. Et ce choix n’est pas anodin. Car Ynov Campus est une école privée d’enseignement supérieur, fondée en 2010, qui s’est spécialisée dans le digital et les nouvelles technologies. Elle forme 500 étudiants à la cybersécurité répartis dans dix campus en France, dont celui de Toulouse, installé place de l’Europe.

Un emploi chez Airbus à la clé

Ce nouveau diplôme de niveau sept, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, proposera à la rentrée de septembre 2023 à une vingtaine d’étudiants de l’école d’Airbus, deux années en alternance.​ La formation Bac +5 combinera à la fois des enseignements théoriques et pratiques. À trois semaines de cours succèderont quatre à cinq semaines de stages dans l’une des divisions d’Airbus. Avec, à la clé, pour les futurs architectes des systèmes protégés et des systèmes embarqués, ​un poste chez l’avionneur.

Audrey Sommazi

Sur la photo : La signature du partenariat entre Airbus et Ynov Campus, a rassemblé, au premier rang, de gauche à droite, Raphaël Duflos, vice​-p​resident ​C​orporate services procurement Airbus, et ​Anil Benard-Dende, ​d​irecteur ​g​énéral d’Ynov Campus​. Crédit : Airbus SAS.