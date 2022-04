À Alès, WBI crée une usine de modules à ossature bois pour l’immobilier résidentiel

Fabriquer des modules standardisés à ossature bois en trois dimensions, avec un process industriel digitalisé, pour l’immobilier résidentiel : c’est l’innovation portée par la nouvelle société Wood Building Industry (WBI). Celle-ci lancera en septembre son premier site de production à Saint-Privat-des-Vieux, à côté d’Alès. Cette SAS au capital de 2 millions d’euros, détenue à 52 % par le promoteur immobilier montpelliérain Vestia Promotions et à 48 % par d’autres investisseurs, dont Stéphanie Andrieu et Arnaud Mine (ex-Urbasolar), va produire des modules de 3 mètres sur 3 mètres, et de 8 mètres de long.

« L’ossature bois est construite par des scieries et des charpentiers, et le site d’Alès assure l’assemblage », explique Jean-Patrick Brouillard, président de WBI. « Ces modules, utilisant des matériaux biosourcés, recyclables à 95 %, sortiront de nos ateliers entièrement équipés : peinture, installation cuisine et sanitaire », ajoute-t-il. « Au final, les modules seront invisibles. Les bâtiments apparaîtront comme des logements traditionnels, et la liberté architecturale est préservée », complète Philippe-Antoine Brouillard, DG de Vestia Promotions.

Ce mode constructif innovant, déjà répandu aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne ou en Autriche, « réduit les délais de construction, garantit une maîtrise des coûts et une meilleure qualité de construction », détaille Jean-Patrick Brouillard. « Il réduit aussi l’impact de la construction sur l’environnement en matière de transport et de gestion des déchets et offre des lieux de travail sécurisés et abrités aux professionnels du bâtiment. »

Une capacité de 24 immeubles par an

Le site de production cévenol, un bâtiment de 8000 m2 repris à Bastide Diffusion, produira à partir de septembre huit modules par jour, en proposant des immeubles de 36 logements et de trois étages maximum. Il sera dirigé à partir du 2 mai par Nathalie Chaponnay. Diplômée de HEC, elle a notamment travaillé 21 ans chez Ikea (manager logistique, ventes et achats).

« Chaque immeuble correspond à 80 modules, créés dans l’usine puis imbriqués entre eux sur le site. La capacité de production de l’usine d’Alès sera de 24 immeubles par an. » Cette offre standardisée est déjà commercialisée, WBI affichant 18 mois de carnet de commandes pour des clients institutionnels, des fonds d’investissement, des bailleurs sociaux, des entreprises et industriels du BTP, des architectes, des bureaux d’études ou des investisseurs privés. Le spectre d’utilisateurs finaux est large : résidences seniors ou étudiantes, logements inclusifs (pour personnes à mobilité réduite), hôtellerie, hébergement d’urgence, immeuble résidentiel. Une première opération est lancée à Béziers, dans la Zac de la Courondelle.

Ce fournisseur industriel du bâtiment débute avec 20 salariés, et prévoit 30 recrutements supplémentaires d’ici fin 2022, et un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros en 2024. Le projet industriel d’Alès, chiffré à 8 millions d’euros, est soutenu par Alès Agglomération, via Alès Myriapolis (mise en relation avec le propriétaire du bâtiment, recrutement et formation avec Pôle emploi), et la Région Occitanie, qui subventionne à hauteur d’au moins 50.000 euros.

« Le projet WBI ne se limite pas au projet industriel d’Alès : d’autres sites de production seront lancés en France, pour mailler le territoire national », conclut Jean-Patrick Brouillard.

Hubert Vialatte

Sur la photo : Jean-Patrick Brouillard (à gauche) et Philippe-Antoine Brouillard, le 7 avril à Montpellier. Crédits : H.V.