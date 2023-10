À Fronton, le luthier Écho d’Artistes investit de nouveaux locaux

Depuis plusieurs années, ils sont sans doute ses meilleurs ambassadeurs. Diane Tell, Thomas Dutronc, Angelo Debarre ou encore David Reinhardt, le petit-fils de Django Reinhardt, pour lesquels Écho d’artistes a réalisé des guitares, sont attendus le 14 octobre à Fronton à l’occasion de l’inauguration de ses nouveaux locaux. L’atelier de lutherie a en effet réhabilité et aménagé durant l’été un grand bâtiment de 600 m2, ancien site d’embouteillage de la cave coopérative Vinovalie, dans la zone artisanale de la Dourdenne. L’objectif de cet investissement de 150.000 euros étant de réunir dans un seul et même lieu la fabrication de ses instruments, les vingt-quatre postes de son centre de formation et un espace scénique dédié à la musique où artistes musiciens, guitaristes amateurs et élèves en lutherie ont la possibilité de se rencontrer.

Spécialisés à leurs débuts dans la fabrication de guitares de jazz Archtop, les trois associés-fondateurs d’Écho d’Artistes, Benjamin De Oliveira, Alexandre Azzola et Childéric Auber, ont élargi leur catalogue aux modèles électriques, folk et aux guitares manouche. Aujourd’hui, l’atelier produit une trentaine de guitares chaque année et commence même « à faire du stock ». « Les salons auxquelles nous participons nous ont permis de cerner la demande et les instruments qui plaisent », explique Benjamin De Oliveira. Parmi eux, « les modèles signature » qui ont à l’origine été commandés par le guitariste de jazz manouche Angelo Debarre ou encore par Thomas Dutronc.

Supplément d’âme avec la Négrette

Mais ce sont aussi les guitares Négrette et Vendanges tardives, baptisées ainsi en hommage au vignoble qui l’a vu naître et à son cépage historique, qui ont joué dans la notoriété de l’artisan luthier en France et à l’étranger. Au-delà du nom évocateur, ces deux modèles ont trouvé leur supplément d’âme dans le moût de raisin et le brou de noix utilisés pour teinter leur bois. Pour la guitare Négrette, son produit « luxe » créé au départ pour David Reinhardt, Écho d’Artistes a aussi fait le choix d’une fabrication 100 % française depuis le bois jusqu’aux mécaniques en laiton patiné réalisées par une joaillière d’Évian.

Au fil des années, l’atelier s’est constitué une clientèle de collectionneurs en quête de guitares d’exception, de musiciens amateurs et surtout professionnels avec lesquels il a tissé des liens étroits de partenariat. « Les musiciens nous ont toujours fait évoluer au niveau des sonorités et de l’ergonomie. Nous leur prêtons des instruments pour des tests, ce qui nous permet de mettre le doigt sur d’éventuelles améliorations à apporter voire d’abandonner un projet s’il n’est pas viable », souligne Benjamin De Oliveira.

Écho d’Artistes, qui emploie actuellement cinq personnes, prévoit deux créations de postes en 2024, le premier en communication visuelle et le second lié au développement web de la plateforme pédagogique déjà créée pour son centre de formation. Ses prévisions pour l’année prochain portent sur un chiffre d’affaires de 400.000 euros.

Johanna Decorse

Sur la photo : Les trois associés-fondateurs de l’atelier de lutherie Écho d’Artistes ont choisi le vignoble du Frontonnais comme lieu d’inspiration. Crédit : Didier Chemouny.