À Toulouse, 42 millions d’euros pour moderniser la gare Matabiau

Construite en 1905 et classée depuis 1984 à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, la gare Matabiau entame une vaste opération de modernisation. « Au même titre que les gares parisiennes, celles de Lyon Pardieu, Rennes ou Nantes, la gare de Toulouse Matabiau est identifiée parmi nos dix projets d’envergure nationale », a indiqué Jacques Peynot, directeur des grands projets pour SNCF Gares & Connexions lors de la présentation du projet NéÔmatabiau, ce 14 décembre, à Toulouse.

Située au coeur du projet urbain Grand Matabiau Quais d’Oc, la transformation de la gare historique fait ainsi l’objet de 42,6 millions d’euros d’investissements, dont 24,1 millions d’euros financés en propre par SNCF Gares & Connexions et 18,5 millions d’euros financés par l’État, la Région Occitanie, et des fonds européens.

Les travaux concernent les 15.000 m2 de la gare avec, en particulier, la rénovation architecturale et technique du rez-de-chaussée. Ainsi, les pilles en fonte, les poutres métalliques et les menuiseries monumentales de l’époque Eiffel seront décapées et restaurées.

Une galerie commerciale de quinze commerces

Pour accompagner l’évolution du quartier et en réponse aux demandes des usagers, l’offre commerciale verra aussi sa surface doublée pour atteindre 2700 m2 et quinze commerces contre huit actuellement. « Nous allons créer une galerie commerciale qui reliera les halls 1 et 2 et notre objectif sera bien d’attirer de grandes enseignes. La sélection est déjà en cours et le choix définitif interviendra en 2022 », décrit Dominique Lécluse, le directeur du projet NéÔmatabiau.

Une partie du premier étage sera aussi ouverte au public et aménagée en un restaurant de 250 m2, avec vue panoramique sur le hall voyageur et le parvis historique. Autre axe fort de ce chantier, l’amélioration de l’accessibilité du parcours voyageurs, avec la création de cinq ascenseurs et cinq escalators pour desservir les quais. Un nouveau pôle de services sera aussi créé le long des quais, avec un accueil dédié aux personnes à mobilité réduite et de nouveaux espaces de ventes seront installés dans l’aile sud.

Livraison en septembre 2023

Ces travaux, qui débutent en janvier 2022 ,seront phasés en quatre grandes étapes. La partie la plus longue et la plus technique concerne la mise en accessibilité des quais via le passage souterrain nord (qui dessert l’actuel hall 1). « Son accès sera fermé au public dès le 3 janvier 2022 et pour 18 mois, explique Dominique Lécluse, car ce tunnel de 50 mètres de long sera doublé en largeur pour atteindre 9 mètres. »

À terme, les deux souterrains nord et sud (proche du métro) se rejoindront pour permettre d’accéder à la future grande halle des transports qui doit être construite par ailleurs d’ici 2028 par la Région Occitanie entre Marengo et la gare historique. De son côté, SNCF Gares & Connexions prévoit la mise en service de la gare rénovée en septembre 2023, pour le coup d’envoi de la Coupe du monde de rugby !

Béatrice Girard

Sur la photo : Au cœur du projet urbain Grand Matabiau Quais d’Oc, la gare historique de Matabiau sera totalement rénovée. Crédit : SNCF Gares & Connexions / AREP / studio Miho.