À Toulouse, Immoblade industrialise sa production de vitrages innovants

Près d’un quart des émissions de carbone des bâtiments provient de la consommation énergétique liée à la climatisation ou au chauffage. La solution d’Immoblade de vitrages innovants de protection solaire s’attaque à la réduction de cet impact. « Après l’équipement de plusieurs écoles à Toulouse ou du lycée international de Colomiers, notre grand projet du moment est la réhabilitation de l’école d’architecture de Montpellier. Nous livrerons près de 300 m2 de vitrage au début du printemps 2023 », indique Patrick Callec, directeur général d’Immoblade à Toulouse, qu’il a cocréé en 2018 avec Xavier Sembély, son président. Ce dernier, ancien ingénieur dans l’industrie spatiale, est à l’initiative du projet démarré au sein de l’accélérateur d’Airbus, le BizLab.

Deux brevets internationaux

La technologie d’Immoblade repose sur une solution de double vitrage dans laquelle un store aluminium miniaturisé fixe est glissé. Ce store est constitué de petites lames dont les angles de positionnement sont calculés pour minimiser les entrées solaires l’été, tout en maintenant un confort lumineux, et les maximiser l’hiver. La valeur ajoutée d’Immoblade réside dans un algorithme, qui calcule cette orientation des lames en fonction de la latitude du bâtiment ou de l’azimut de la façade, et dans la forme des lames en escalier ajouré. Les deux innovations sont protégées par des brevets internationaux. La production des stores est assurée dans les ateliers d’Immoblade et son intégration dans le double vitrage par des miroitiers occitans.

L’enjeu de l’industrialisation

Le prochain défi d’Immoblade est l’industrialisation de la production de ses stores pour viser une large diffusion de sa solution auprès de leurs prescripteurs, des architectes, des bureaux d’études ou des façadiers. L’objectif est de tripler la fabrication mensuelle pour passer à une production de 300 m2 de vitrages d’ici à fin 2023. « Pour assurer cette montée en puissance, nous avons levé au début de 2022 près d’1,5 million d’euros, à la fois en dettes pour 700.000 euros, et en augmentation de capital pour 800.000 euros. Plusieurs business angels, dont Capitole Angels, Arts et Métiers BA, Badge, ou Femmes BA, ont abondé. Nous avons aussi fait appel à du financement participatif via la plateforme Sowefund », explique Patrick Callec.

Immoblade doit relever le défi d’une industrialisation d’un produit personnalisé. « La levée de fonds va nous permettre de développer notre propre machine industrielle de lames pour sortir du mode artisanal de fabrication actuel », souligne Patrick Callec. L’effectif de quatorze salariés aujourd’hui sera aussi enforcé avec l’embauche de six nouveaux collaborateurs, des opérateurs, techniciens ou ingénieurs. Immoblade vise un développement à l’export dès 2024 en Europe tempérée, une zone géographique où sa solution est adaptée aux incidences solaires. Avec la forte croissance du marché de la rénovation énergétique, l’entreprise prévoit de franchir le cap des 5 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025, après une année 2022 à 430.000 euros.

Isabelle Meijers

Sur la photo : Patrick Callec, directeur général d’Immoblade, a cocréé l’entreprise avec Xavier Sembély, qu’il a rencontré au sein de l’accélérateur Airbus BizLab. Crédit : Rémy Gabalda-ToulÉco.