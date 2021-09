À Toulouse Matabiau, un train pour faire le SAV du plan de relance

Montrer que la relance va bon train. Voilà l’objectif que semble s’être fixé le gouvernement. La ministre délégué à la Ville Nadia Hai, à son arrivée sur la voie 6 de la gare Matabiau, donne quelques chiffres pour démontrer que le plan lancé par l’État en réaction à la crise sanitaire a été correctement aiguillé jusqu’en Occitanie. « Dans votre région, 496 projets ont été retenus dans le cadre de la rénovation énergétique des bâtiments publics, dont la Cité administrative de Carcassonne. 7,7 millions d’euros ont été consacrés à la rénovation de logements sociaux. 200 millions d’euros ont été dédiés à un projet important pour la métropole toulousaine, la troisième ligne du métro », énumère la ministre.

Quelques minutes plus tard, celle-ci embarque dans le train de la Relance accompagnée du préfet de Haute-Garonne et d’Occitanie Étienne Guyot. Sur les murs, dans un espace étroit, des affiches détaillent les différentes initiatives soutenues grâce au plan de relance dans tous les domaines (environnement, transport, etc.). Samuel Corgne, dirigeant d’Ergosanté, basée à Anduze dans le Gard, est venu témoigner de l’aide reçue. L’entreprise, qui crée des dispositifs pour les personnes handicapées, dont des exosquelettes, et emploie 80 % de personnes en situation de handicap, a pu bénéficier d’une enveloppe de 800.000 euros. Cela nous a « permis de nous agrandir, d’embaucher, d’accélérer les développements prévus », considère le chef d’entreprise.

Un focus sur les jeunes et l’emploi



Mais tout le monde ne prend pas le train de la relance pour venir tresser des lauriers au gouvernement. Plusieurs espaces sont destinés aux plus jeunes à la recherche d’un emploi ou d’une formation. Le dispositif Un jeune-Une solution est par exemple présenté à l’intérieur de l’un des compartiments. Sur le parvis de la gare, c’est un Village pour l’Emploi [1] qui a ouvert pour deux jours afin de mettre en relation les personnes sans activité et des entreprises locales qui recrutent en ce début d’automne 2021.

Anne-Lyse Quatorze, déléguée pour l’emploi en Occitanie d’EDF, s’entretient quelques minutes avec la ministre. Elle lui fait part de « l’auto-censure des jeunes femmes qui n’osent pas aller vers des postes plus techniques » et du fait que « beaucoup de postes sont désormais adaptables aux personnes handicapées ». L’entreprise de production et de fourniture d’électricité propose quatre-vingt offres d’emploi en Occitanie. Le train de la relance ne veut pas laisser trop de monde sur le quai.

Matthias Hardoy

Sur la photo : La ministre délégué à la Ville Nadia Hai, à son arrivée sur la voie 6 de la gare Matabiau donne une conférence de presse. Crédit : Rémy Gabalda-ToulÉco.