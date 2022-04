Télécoms. À Toulouse, Qorvo veut se développer par l’Ultra Large Bande

Dans les locaux de Qorvo Toulouse, un grand calme règne. Dans des labos sécurisés, on teste notamment le fonctionnement de smartphones et autres objets connectés dans une ambiance studieuse. Luc Darmon est le directeur de cette société par action simplifié (SAS). Avant, elle s’appelait Decawave, avant d’être rachetée en 2020 par le groupe américain Qorvo [1]. Celui-ci revendique un chiffre d’affaires autour de 4 milliards d’euros et emploie 9000 personnes à travers le globe, en particulier en Chine et en Europe (Allemagne, Pays-Bas, Angleterre, etc.).

L’entreprise internationale, spécialisée dans les puces radiofréquence présentes entre autres dans les téléphones portables, était très intéressée par la technologie développée par Decawave, l’ultra wideband (Ultra Large Bande en français). Celle-ci sert à la localisation [2], au contrôle d’accès et à la transmission de données. Elle peut servir au marché industriel, mais aussi équiper des smartphones.

Un fort développement en deux ans

« Cette technologie a vocation à être aussi importante que le wifi et le bluetooth. Elle a été adoptée par Apple et Samsung. Elle pourra être utilisée dans des haut-parleurs et des véhicules connectés », explique Luc Darmon, qui évoque un peu plus tard les « transports en commun » et « les maisons intelligentes » comme autre voie de développement pour cette technologie. Pour monter en puissance technologiquement, en deux ans, Qorvo Toulouse a beaucoup grandi et a atteint la cinquantaine de collaborateurs, ce qui l’a obligé à s’installer dans ses nouveaux locaux de Basso-Cambo. À la fin de l’année, le nombre de salariés sera d’environ soixante-dix. Une partie des nouveaux salariés travaillera dans un autre site de l’entreprise, situé à Sophia Antipolis, dans les Alpes-Maritimes. Par ailleurs, Qorvo a fait l’acquisition de la start-up technologique parisienne Sevenhugs, portant son nombre de collaborateurs français à environ cent-cinquante.

Dans la Ville rose, Luc Darmon revendique 300 à 350 clients issus du monde industriel et de la téléphonie et des projets avec des grands groupes de défense comme Thales ou de l’électronique comme STMicroelectronics. Pour le dirigeant, l’ultra wideband ne met pas en danger la vie privée des individus. « Cette technologie peut permettre beaucoup de choses, mais elle peut-être réglementée. De nombreuses techniques permettent de garantir que l’aspect confidentiel et privé soit respecté », assure Luc Darmon.

Matthias Hardoy

Sur les photos : Luc Darmon, dirigeant de Qorvo Toulouse // Un des informaticiens de l’entreprise, bien concentré sur sa tâche. Crédit : Crédit : Rémy Gabalda-ToulÉco.