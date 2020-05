À Toulouse, les agences immobilières reprennent dans la plus grande incertitude

Seront-ils nombreux à mettre la clé sous la porte avant la fin de l’année ? S’il est trop tôt pour le dire, les agents immobiliers font partie des professions qui aimeraient bien avoir la boule de cristal… Stoppé en plein élan le 17 mars dernier avec l’entrée en confinement, le marché immobilier toulousain résistera-t-il à la crise ? Dès le 2 avril dernier, Jean-Marc Torrollion, président de la Fnaim, la Fédération nationale des agents immobiliers qui estime représenter 50 % de la profession, alertait sur les nombreuses faillites possibles après la crise sanitaire. Selon un sondage auprès de 2000 adhérents, il évoquait « la fermeture possible de près de 3000 agences et 20.000 emplois menacés de disparition sur l’ensemble du territoire ».

Qu’en est-il dans les agences toulousaines, « déconfinées » depuis le 11 mai dernier ? « J’ai sollicité mes adhérents pour savoir s’ils rencontraient des difficultés importantes et à ce jour, je n’ai eu aucun retour de ce style », temporise Jean-Pierre Delnomdedieu, le président de la Fnaim Haute-Garonne qui compte 170 adhérents.

« Ça se relève doucement, les grosses agences ont rouvert entièrement, d’autres fonctionnent encore de façon partielle, mais à ce stade, aucun de nos adhérents n’a fait faillite », observe aussi Janine Redon la présidente de l’Unis en Occitanie. « Les indépendants qui représentent les trois quarts de nos adhérents, ont beaucoup paniqué au début de la crise, puis ils se sont organisés en télétravail. Il est vrai cependant que les spécialistes de transactions qui ne disposent pas de revenus liés à la location ou au syndic seront les plus exposés dans les prochains mois. »

Rattraper un mois et demi sans transaction

Depuis le 11 mai, certaines agences constatent même une activité dynamique. « Aucune des ventes initiées avant le confinement n’a été cassée, du coup après un mois et demi d’une activité à zéro, aujourd’hui nous multiplions les signatures jusqu’à fin mai », décrit ainsi Pascale Cieutat de l’agence Côté particuliers Toulouse Minimes. « Bien sûr nous ne sommes pas dupes, on ne sait pas si ça va durer, mais en attendant on profite de l’instant. »

Le constat est le même pour Eric Oberdorff de l’agence Guy Hoquet, Bien à Toit, située à la côte pavée. « Il y aura un impact économique, c’est évident, mais il ne se manifeste pas encore, en tout cas pas dans notre quartier qui reste un peu privilégié. D’ailleurs, je viens de vendre une maison à des cadres pas du tout inquiets pour leur avenir. »

Vendre avant que les prix ne chutent

En cette sortie de crise, les agents immobiliers enregistrent aussi une demande importante en matière de locations : chez certains clients, le besoin de se loger plus grand après deux mois de confinement semblerait impérieux.

Par ailleurs, une réelle accélération des mises en vente se profile. « On est assez submergés de la part de clients qui nous avaient demandé des estimations avant le confinement et sont aujourd’hui pressés de vendre, sans doute par peur du lendemain », note Pascale Cieutat. Un constat que fait aussi Jean-Pierre Delnomdedieu, « sans aucun effet sur les prix ni à la hausse, ni à la baisse », précise-t-il.

Si la profession reste optimiste pour l’heure, tous sont bien conscients, que les effets économiques de la crise sanitaire restent à venir. « On verra comment évolue la demande à partir de cet été puis en septembre », indique Jean-Pierre Delnomdedieu. « Nous y verrons aussi sans doute plus clair quant à la situation dans le secteur aéronautique. Mais en cas de licenciements massifs, ce sera dramatique pour nous. »

Béatrice Girard.

Sur la photo : à Toulouse, les grosses agences ont rouvert entièrement, d’autres fonctionnent encore de façon partielle. Crédits : Wikimedia Commons.