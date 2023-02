A69. La commission d’enquête rend un avis favorable malgré de nombreux « inconvénients »

Tous les signaux sont au vert pour la future autoroute A69 entre Castres et Toulouse. À l’issue de la consultation qui s’est déroulée du 28 novembre au 11 janvier dernier et a recueilli 6266 observations, la commission chargée de l’enquête publique environnementale a rendu ses conclusions ce jeudi 9 février. À l’unanimité de ses membres, elle a émis un avis favorable assorti de deux réserves et de quatorze recommandations. Listant les « avantages du projet », la commission a considéré que l’A69 est « la solution la meilleure pour assurer une liaison rapide entre Castres et l’A680 en direction de Toulouse » et que les mesures ERC proposées (évitement, réduction, compensation) « limitent suffisamment les impacts compensables du projet ». Elle estime par ailleurs, tout en usant du conditionnel, que « sa réalisation pourrait avoir un impact économique favorable sur le bassin d’emplois Castres-Mazamet ».

Plus fournie, la liste des « inconvénients » fait étrangement écho aux arguments avancés depuis plusieurs mois par les opposants au projet. Comme eux, la commission d’enquête admet que le projet « ne va pas dans le sens de la réglementation en vigueur et ne concourt pas au respect de nos engagements internationaux en matière environnementale ». Dans son rapport de 160 pages, elle écrit encore que « malgré des mesures ERC (…) l’A69 aura des conséquences lourdes et définitives incompensables : importante perte de terres agricoles et naturelles (343 ha), impact paysager et sonore, coupure du territoire notamment ». Ces impacts, souligne-t-elle aussi, sont « plus lourds que ceux qu’occasionnerait toute solution d’aménagement de la RN126 », le scénario défendu par des détracteurs de l’A69.

Démarrage au printemps

À la lecture de ces conclusions, le collectif citoyen La Voie est libre a fait part de sa « stupeur » et de sa « colère ». « Comment la commission peut-elle donner un avis favorable à ce projet tout en dénonçant ses "conséquences lourdes et définitives" ? », s’interrogent ses membres. La réponse est simple pour la commission d’enquête, qui indique dans son rapport : « L’objet de l’enquête ne portait pas sur le principe de faire ou non l’autoroute mais d’apprécier comment la faire ». « Tout projet, comme d’ailleurs toute action, a nécessairement des inconvénients. Ne pas l’admettre signifie que l’on ne fait plus rien », estiment les sept commissaires enquêteurs.

Rien ne devrait donc remettre en cause le calendrier des concessionnaires avec un démarrage du chantier au printemps. La prochaine étape est purement administrative. En fonction des réponses apportées par Atosca et ASF aux réserves et recommandations formulées par la commission d’enquête, l’État vérifiera si les conditions d’autorisation du chantier sont réunies. Les préfets du Tarn et de Haute-Garonne pourront alors délivrer les arrêtés sur les demandes d’autorisations environnementales qui les concernent.

Faire grossir la contestation

Face à l’imminence du premier coup de pioche, les opposants au projet ne baissent pas les bras. Pour La Voie est Libre, qui appelle à « venir grossir les rangs de la mobilisation », cet avis n’est qu’une « étape dans la lutte » contre un projet jugé « archaïque et destructeur ». La maire de Teulat, Sabine Mousson, est l’un des nombreux visages qui incarnent cette lutte. « Nous les riverains, les 6000 contributions contre l’A69, nous ne la donnons pas cette autorisation », a-t-elle déclaré, vêtue de son écharpe tricolore, dans une vidéo publiée sur la page Facebook du collectif.

L’élue y livre son ressenti après l’arrivée vendredi dernier sur les terres familiales des tractopelles venus effectuer les fouilles archéologiques préventives avant le début des travaux. « J’ai senti un sillon profond se produire dans mon corps au fur et à mesure que les trous apparaissaient et un dégoût profond pour ces projets qui n’en finissent pas d’anéantir le monde agricole (…) et pour les nombreuses lois qui protègent nos territoires puis disparaissent dans de multiples dérogations exceptionnelles. »

Johanna Decorse

Sur la photo : Des opposants à l’autoroute accrochent des petits morceaux de tissus sur un saule pleureur qui va être abattu, un grimpeur et défenseur de la nature va grimper sur un platane pour s’opposer a l’abatage de plusieurs dizaine d’arbres. Le projet controversé d’autoroute A69 entre Castres et Toulouse a bénéficié d’un avis favorable de la part de la commission d’enquête publique environnementale. Crédit : Rémy Gabalda-ToulÉco.