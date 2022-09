Aéronautique. Aeromart prêt à décoller à Toulouse

Après deux années de pandémie, Aeromart, la convention d’affaires internationales des industries aéronautiques et spatiales, renoue avec le présentiel du 29 novembre au 1er décembre, au Meett, le parc des expositions de Toulouse. « Nous avons déjà enregistré cinquante délégations internationales, dont dix-sept du Japon et une quinzaine du Canada, et mille entreprises », se félicite Stéphane Castet, le président d’ABE, pour Advenced Business Events, la structure qui organise ce salon professionnel.

« Ce sont des signaux positifs qui nous font dire que cet événement se fera dans la configuration d’avant-Covid », ajoute-t-il. Parmi les donneurs d’ordres, Airbus, Thales, Safran, ATR, le chinois Comac ou encore Leonardo, dans le spatial, ont fait savoir qu’ils seraient présents. « Nous aurons un cru exceptionnel », espère Jalil Benabdillah, vice-président délégué chargé notamment de l’Économie et de l’emploi à la Région Occitanie, qui précise que plus de 3000 personnes sont attendues.

Les enjeux de la filière

Durant trois jours, ce salon, doté d’un budget de 3 millions d’euros, s’installe sur une surface totale de 20.000 m2 pour proposer des rendez-vous professionnels et aborder, lors d’ateliers et de conférences, différentes thématiques en lien avec les enjeux que rencontre la filière actuellement. « Le contexte géopolitique n’est pas facile », reconnaît Patrick Piedrafita, président de la CCI de Toulouse, faisant référence à la guerre en Ukraine notamment. « Mais il y a trois opportunités majeures : la digitalisation, accélérée par le contexte sanitaire, la forte reprise de l’activité et la décarbonation, qui passe par le renouvellement de la flotte et les technologies de rupture », précise Patrick Pietrafita, qui cite les avions à hydrogène pour les moyens courriers, les avions électriques et les carburants durables d’aviation (SAF) perçus comme une « solution majeure ».

Audrey Sommazi

Sur la photo : L’’édition 2018 a été l’une des dernières en presentiel avant la pandémie. Credit photo : ABE Events - DR.