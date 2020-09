Le salon aéronautique toulousain Aeromart s’adapte au Covid-19

« Les professionnels ont vraiment besoin de se retrouver. » Pour Stéphane Castet, PDG d’ABE, organisateur du salon aéronautique Aeromart, il était hors de question de faire l’impasse cette année. Malgré la crise du Covid- 19, le salon (l’un des plus importants en Europe et même dans le monde) est maintenu du 1er au 3 décembre au Centre de conventions du Meett à Toulouse. Toutefois, si la situation sanitaire venait à empirer dans le prochaines semaines, Aeromart pourrait être décalé du 18 au 20 janvier, voire être basculé en numérique sur cinq jours en cas d’impossibilité totale d’organiser un événement physique.

La reprise sera lente

Même si tout se passe comme prévu, le virtuel aura de toute façon une place extrêmement forte en 2020. Les conférences seront toutes filmées et accessibles en streaming et chacun des exposant aura la possibilités d’avoir « un véritable stand d’exposition virtuel » pour compléter ou remplacer sa présence au Meett. « Cela va permettre aux entreprises coréennes ou canadiennes d’être avec nous alors qu’elles ne peuvent pas se déplacer. D’après nos calculs, cette édition sera à 70 % en présentiel et 30 % en virtuel », estime Stéphane Castet.

Aux yeux de Philippe Robardey, président de la CCI Toulouse 31, « il fallait absolument qu’Aeromart se tienne. Si l’aéronautique a subi un coup d’arrêt brutal, la reprise sera beaucoup plus lente. C’est donc important d’échanger, par exemple, sur le plan de relance que prépare le gouvernement pour l’aérien et de voir comment chacun envisage de se transformer à l’avenir. »

Développement durable, parité et jeunesse

Nadia Pellefigue, vice-présidente de la Région Occitanie, se tourne aussi vers le futur : « L’aérospatial ne vit pas une crise conjoncturelle, mais structurelle. Les impacts de la crise du Covid confirment la nécessité d’aller vers un modèle de développement plus respectueux de l’environnement. » L’élue régionale met en avant l’importance des échanges qui auront lieu au sein du « Green Aviation Village », zone d’exposition consacrée aux innovations visant à réduire l’impact écologique de l’aviation. Elle se réjouit également de l’après-midi de conférence « Women in Aero & Space » autour de la parité dans les industries aéronautiques et spatiales.

« 75 % des exportations dans notre région sont liés à l’aéronautique. Nous avons des formations d’excellence dans ce domaine, comme le lycée Airbus. Je pense à ces jeunes qui croyaient leur avenir assuré. Il va falloir changer, évoluer. Il n’y a plus le choix maintenant ! », analyse avec gravité Nadia Pellefigue.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Aeromart proposera certains stands virtuels cette année en raison du Covid-19. Crédit : DR.