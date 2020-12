À Toulouse, la version digitale du salon Aeromart joue les prolongations

« Dans cette période, on se doit d’être là », affirme Philippe Robardey, le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse. Il faut dire que dans l’aéronautique, la crise a touché aussi vite et aussi fort les gros donneurs d’ordre, comme Airbus et Safran, que la myriade de petites sociétés qui composent la chaîne de sous-traitants. Et avec la persistance de la pandémie, la recomposition du paysage aéronautique toulousain est repoussée.

Dans ces conditions, difficile de faire l’impasse sur Aeromart, la convention d’affaires du secteur aéronautique. Même si la 13e édition ne peut pas se dérouler en présenciel en raison des mesures gouvernementales, qui interdisent les rassemblements de plus de dix personnes, et de la prolongation du confinement, elle a bel et bien lieu jusqu’à mercredi 9 décembre sous un format 100 % digital.

« Le salon Aeromart est un signal fort de résilience du secteur et des entreprises, pour rebondir, échanger, partager, et être à l’affut de technologies et de nouvelles opportunités », insiste le président de la CCI de Toulouse et dirigeant de Sogéclair, bureau d’études qui a mis en place un plan de restructuration.

900 entreprises inscrites

Comme les éditions précédentes, Aeromart invite constructeurs, équipementiers et l’ensemble de la sous-traitance à se rencontrer grâce aux rendez-vous d’affaires préprogrammés en visioconférence. Essence même de la convention, ils permettent aux entreprises inscrites de cibler et de sélectionner leurs interlocuteurs en fonction de leurs besoins. Depuis une plateforme interactive, les participants peuvent également accéder à une exposition virtuelle, personnaliser leur stand, s’y promener et échanger leurs cartes de visites.

Enfin, des conférences accessibles en direct, mais aussi en replay, abordent différentes thématiques liées aux préoccupations du secteur : plans de soutien et de relance aéronautique, nouveaux challenges et tendances de l’aéronautique européenne, stratégies de diversification de la filière, l’avion plus vert... À noter qu’un panorama des marchés aéronautiques par pays - Belgique, Italie, Japon, Malaisie, Maroc, République Tchèque, Russie - est dressé.

« Nous avons enregistré l’inscription de 900 entreprises, 3500 participants, quarante pays et 9000 rendez-vous d’affaires », précise Stéphane Castet, président d’Abe, organisateur de l’événement. En 1996, la première édition avait rassemblé 250 participants, dix pays, et organisé 350 rendez-vous d’affaires ; celle de 2018, 3000 participants, quarante-cinq pays, 16.000 rendez-vous d’affaires.

Audrey Sommazi

Sur la photo : L’édition 2018 du salon Aeromart se tenait à l’ancien parc des expositions de Toulouse. Crédit : Région Occitanie.