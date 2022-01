Aéronautique. 6000 postes à pourvoir chez Airbus dans les six prochains mois

​Après le plongeon, le redécollage ? Si le trafic aérien mondial mettra encore de longs mois avant de retrouver son niveau de 2019, Airbus n’a pas attendu ce retour à la normale pour entamer une forte remontée en cadence de sa production. L’avionneur européen compte, dès l’été 2023, produire soixante-cinq avions de la famille A320 chaque mois, plus qu’il n’en a jamais construit, alors que leur production avait chuté à quarante appareils mensuels dès le début de la pandémie. Il envisage même de monter jusqu’à soiwante-quinze appareils par mois en 2025.

Airbus étudie par ailleurs le développement, à l’horizon 2035, d’un avion à hydrogène qui implique de revoir de fond en comble toute l’architecture de l’appareil. Dans le domaine de la défense, il est l’un des principaux industriels chargés de développer le système de combat aérien futur (Scaf), voulu par Paris, Berlin et Madrid et qui fera largement appel à des technologies numériques qu’il reste à créer.

Pour accompagner cette remontée en cadence d’avions commerciaux, mais aussi répondre aux besoins en avions militaires, « la société annonce son intention de commencer l’année 2022 avec un plan de recrutement d’environ 6000 personnes dans le monde entier, dans l’ensemble du groupe », affirme Airbus dans un communiqué.

Répartition par cols bleus et cols blancs dans quelques jours

Selon un porte-parole du constructeur, la ventilation par pays et par site de ces nouvelles embauches n’est toutefois pas encore connue. « On en saura davantage d’ici quelques jours. Mais ce que l’on peut dire est qu’il s’agit d’une première vague de recrutement. » Si les ouvriers et techniciens de production sont concernés, des ingénieurs spécialisés dans la cybersécurité, les data et le digital sont également demandés. De même que des chercheurs, certifie cette source proche du dossier.

Pour mémoire, dès le début de la pandémie, Airbus avait réduit ses cadences de production et annoncé 15.000 suppressions de postes, dont 5000 en France et 5100 en Allemagne, principaux pays d’implantation de l’avionneur. Le chiffre avait finalement été revu à la baisse à la faveur notamment des aides publiques comme les dispositifs de chômage partiel par les États. Finalement, le nombre de salariés du groupe est passé de 135.000 fin 2019 à 126.000 au 30 septembre 2021.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Des employés d’Airbus travaillent sur une ligne d’assemblage (archives). Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.