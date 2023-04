Le pôle Aerospace Valley détaille sa feuille de route jusqu’en 2026

Créés, pour les premiers, en 2004 en vue de favoriser le rapprochement entre PME, ETI, grands groupes et laboratoires et ainsi accélérer l’innovation, cinquante-cinq pôles de compétitivité français ont appris le 27 mars le renouvellement de leur labellisation. Celle d’Aerospace Valley, le pôle dédié à la filière aéronautique, spatiale et aux drones, a été reconduite jusqu’en 2026. À cette annonce correspond l’entrée du pôle dans la phase V. « Nous avons déterminé une feuille de route, en six engagements, en adéquation avec les priorités de l’État, pour accompagner les filières dans les transitions majeures auxquelles elles sont confrontées », précise Bruno Darboux, le président d’Aerospace Valley, pôle fondé en 2005.

Parmi eux, la reconnaissance du pôle à plusieurs échelles (les plans national, européen et mondial). « C’est naturel pour nous de tisser des liens avec des pays européens. Car les technologies de l’aéronautique et du spatial dépassent le cadre régional et national », ajoute M. Darboux, à la tête du pôle depuis 2021. Alors que les filières connaissent des difficultés de recrutement, le pôle envisage par ailleurs de mettre en place des diagnostics dans les entreprises pour déterminer les besoins en compétences. « On ne se positionne pas sur les actions de recrutement », prévient le président. « Mais, on se projette à un horizon, entre cinq et dix ans. » Le pôle a également formalisé son engagement en faveur du développement de l’usage et de la production locale des carburants alternatifs (SAF), avec la signature d’une déclaration commune sur le sujet le 30 janvier avec l’État, la Région Occitanie, Airbus, ATR et l’aéroport de Toulouse-Blagnac.

64 projets financés en 2022

Aerospace Valley est aujourd’hui, 17 ans après sa création, le premier pôle de compétitivité européen dans les domaines aéronautique, spatial et drones. Il réunit plus de 830 membres dans les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine : structures d’enseignement, laboratoires, grands groupes, ETI, start-up, auxquels s’ajoutent 591 PME, la véritable cible des pôles.

Après deux années marquées par la pandémie de Covid-19, 2022 a été « une année de bonne performance », selon le président. Entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022, le pôle a accompagné 144 projets, dont 64 ont été financés pour un montant global de 30,5 millions d’euros d’aides publiques (émanant des deux Régions, de l’État et de l’Europe).

Audrey Sommazi

Sur la photo : Bruno Darboux, le président d’Aerospace Valley. Crédit : Rémy Gabalda - ToulÉco.