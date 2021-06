Aéronautique. Airplane décolle en 2020 et accélère son développement

Il y a des bonnes nouvelles que l’on ne veut pas garder pour soi, mais au contraire les partager.

C’est le cas de la société Airplane, qui a décidé d’ouvrir les portes de ses hangars, installés sur le site de l’aéroport Toulouse Francazal, à Cugnaux (Haute-Garonne). « Nous voulons sortir de notre microcosme », souligne Alain Gaudon, le directeur général, qui a rejoint cette PME d’une centaine de salariés il y a trois ans.

Fondée en 2002 par Ersun Arslan, Airplane est l’une des rares entreprises aéronautiques à avoir vu son activité augmenter en 2020. En pleine crise du Covid-19, alors que tout le secteur était cloué au sol, elle affichait 20% de croissance avec un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros. Cette entreprise familiale, aujourd’hui présidée par Charly Arslan, le fils du fondateur, couvre deux domaines d’activité. Airplane Painter assure la peinture de 150 avions par an : de l’ATR (neuf et d’occasion) sortis de la chaîne d’assemblage de la filiale d’Airbus, elle aussi située à Francazal, à la repeinture d’avions d’occasion pour le compte de loueurs et des compagnies aériennes. « Nous pouvons repeindre des avions de type A320 et 321 ou 737 max de Boeing », précise M. Gaudon.

Une école de formation MRO et peinture

La seconde activité, appelée Airplane Delivery, est dédiée à la maintenance des avions (activité MRO dans le jargon pour maintenance, repair et overhaul). Les ATR et Embraer 145 sont inspectés dans le cadre des visites réglementaires. Et c’est cette activité qui a été boostée par la pandémie. Car la transformation d’avions passagers ATR en version cargo, une tendance portée par l’explosion du commerce en ligne, a été bénéfique à cette entreprise.

« Cela ouvre les perspectives de croissance », se félicite Alain Gaudon. Déjà, la PME souhaite élargir son activité maintenance à d’autres avions, aux Embraer 190 et aux CRJ 1000 de Bombardier. « On estime ce marché important, amener à se développer, à 500 avions en Europe », ajoute le directeur général, qui prévoit d’engager un investissement de 1 million d’euros. Ce plan de développement prévoit également l’embauche d’une vingtaine de personnes cette année et l’ouverture d’une école de formation MRO et peinture « d’ici un à deux ans ».

Audrey Sommazi

Sur la photo de Une : L’atelier de peinture d’avion au hangar 4 de l’aéroport Toulouse-Francazal.

Sur la deuxième photo : Alain Gaudon, le directeur général, qui a rejoint l’équipe d’Airplane il y a trois ans. Photos : Valentine Chapuis-ToulÉco.